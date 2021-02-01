AutoX تطرح سيارات الأجرة الآلية في الصين

بعد الكثير من الاختبارات، أصبح من الممكن الآن أن ركوب سيارة الأجرة الآلية دون سائق في الصين بفضل AutoX، التي أصبحت الشركة الأولى في البلاد التي تقدم رحلات عامة في المركبات الذاتية القيادة دون سائق السلامة.

وتحتاج إلى الاشتراك في برنامج تجريبي في شنتشن واستخدام أرصدة العضوية، لكن بعد ذلك يمكنك ركوب سيارة (كرايسلر باسيفيكا) Chrysler Pacifica المعدلة للسفر عبر المدينة دون رؤية إنسان آخر.

ويتم استدعاء السيارات باستخدام تطبيق عام يمكنه استدعاء كل من سيارات النقل التشاركي التي يقودها الإنسان وسيارة الأجرة الآلية دون سائق، ويتم الإشراف على الرحلات بواسطة مركز العمليات عن بُعد في شنتشن.

وكما هو الحال مع Waymo One، هناك مساعدة إذا احتجت إليها، ويمكنك التحدث إلى مندوبي دعم العملاء إذا كانت لديك أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة.

وتعد شنتشن خامس أكبر مدينة في الصين، مع أكثر من 12 مليون شخص، وأصدرت AutoX مقطع فيديو جديد باللغة الإنجليزية يعلن أن خدمة سيارات الأجرة الآلية مفتوحة للجمهور في الصين.

وتبدو AutoX، الممولة من مجموعة علي بابا، حريصة على الترويج لقدرة سيارة الأجرة الآلية دون سائق على التعامل مع ظروف العالم الحقيقي بعد عدة أشهر من اختبار الضغط.

ويظهر الفيديو سيارة كرايسلر باسيفيكا تتنقل في المنعطفات اليسرى، وتلتف حول المركبات المتوقفة، وتتجاوز السيارات عبر الطرق ذات المسارين، وتتوقف للمشاة وراكبي الدراجات.

وتستخدم المركبات مزيجًا من LiDAR والرادار واستشعار النقاط العمياء للتعرف على بيئتها، وهذا يؤهلها لتكون مستقلة من المستوى 4، وكل هذا مع عدم وجود سائق في المقعد الأمامي.

ولا تزال سيارة الأجرة الآلية دون سائق بالكامل نادرًا جدًا في أي مكان في العالم، وتتطلب مزيجًا من التكنولوجيا المحسنة والتنظيم المحدث قبل أن تصبح شائعًا نسبيًا.

ويوضح الفيديو وجود مناطق مخصصة لركوب سيارة الأجرة الآلية دون سائق والنزول منها في شنتشن، حيث تعدل الصين المدن البشرية لتسهيل القيادة بالنسبة لتقنية الرؤية الحاسوبية.

وتقدمت AutoX بطلب لاختبار تقنيتها على طرق كاليفورنيا، وتحتاج الولايات المتحدة وأوروبا إلى العمل معًا بشأن المركبات الذاتية القيادة، وتشجيع النمو بطريقة منظمة، أو المخاطرة بالتنازل عن المستقبل للصين.





