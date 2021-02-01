جوجل تطرح مجموعات علامات التبويب في كروم

حدثت شركة جوجل تطبيق متصفحها للويب كروم لنظام أندرويد بواجهة جديدة لجلب ميزة مجموعات علامات التبويب الجديدة Tab Groups للمساعدة في تنظيم صفحات الويب المفتوحة.

وكانت جوجل قد أعلنت في شهر سبتمبر 2019 عن إضافة طريقة ملائمة لتنظيم علامات التبويب المفتوحة.

وتم طرح ميزة Tab Groups بالكامل عبر أجهزة سطح المكتب بعد عام، وبدأت الآن في الوصول إلى كروم لنظام أندرويد بتصميم شبكة جديد.

ويقال: إن الواجهة والوظائف الجديدة قد ظهرت لبعض المستخدمين بعد إصدار النسخة 88 من كروم في الشهر الماضي، لكن لا يبدو أنها متاحة للجميع حتى الآن.

ويحل تنسيق الشبكة الجديد محل قائمة البطاقات المرتبة رأسيًا التي امتدت تقريبًا إلى عرض شاشتك بالكامل، وهو مشابه لواجهة علامة تبويب iOS الحالية في كروم.

وأصبحت كل علامة تبويب الآن أصغر حجمًا بشكل ملحوظ، لكن يمكنك رؤية المزيد من الصفحة دون حجبها بواسطة البطاقات الأخرى.

وكما هو الحال من قبل، يظهر الرمز المفضل واسم الصفحة وزر الإغلاق في الجزء العلوي، بينما لا يزال بإمكانك التمرير سريعًا لليسار أو اليمين للرفض.

ويتم عرض نحو ست علامات تبويب على الشاشة في المرة الواحدة في معظم الهواتف، ونتيجة لهذا التنسيق، لم تعد مواقع التصفح المتخفي تظهر بجوار قائمة علامات التبويب العادية.

وبدلاً من ذلك، يمكن الوصول إلى علامات تبويب التصفح المتخفي عبر أيقونة صغيرة أعلى الشاشة.

وتمنحك مجموعات علامات التبويب أيضًا اختصارًا جديدًا للتنقل بين علامات التبويب في المجموعة نفسها عبر قائمة تظهر في الجزء السفلي من التطبيق.

ويمكنك ضمن أندرويد تنظيم علامات التبويب في مجموعات من شاشة تخطيط الشبكة عن طريق سحبها إلى بعضها بعضًا.

وهناك أيضًا خيارات لتشكيل Tab Groups في القائمة الكاملة، بالإضافة إلى قائمة السياق التي تفتح عند الضغط لفترة طويلة لفتح علامة تبويب جديدة.

وبالرغم من أن التقارير تلاحظ أن الميزات بدأت بالظهور في الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تبدو متاحة لكل مستخدمي كروم حتى الآن.

ويمكنك تمكينها يدويًا عبر علامات كروم التجريبية من خلال الانتقال إلى chrome://flags في شريط العناوين، ثم البحث عن خيارات Tab Grid Layout و Tab Groups و Tab Groups Continuation و Tab Groups UI Improvements.





