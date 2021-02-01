جارمين: Lily هي الساعة الذكية التي تنتظرها النساء

أصدرت شركة جارمين ساعتها الذكية الجديدة المسماة Lily، ونقطة بيعها الرئيسية هي أن جارمين تدعي أنها الساعة الذكية الصغيرة والعصرية التي تنتظرها النساء، وذلك اعتمادًا على حجمها وتصميمها، وهو ما يجعلها عصرية للغاية.

ويبلغ سعر الإصدار الرياضي المصنوع من الألومنيوم وسوار السيليكون 199 دولار، بينما يبلغ سعر الإصدار الكلاسيكي من الفولاذ المقاوم للصدأ 250 دولار ويأتي مع حزام جلدي.

وتدعي جارمين أنها الساعة الذكية التي تنتظرها النساء، ومع ذلك، فمن الواضح أن Lily قد تخلت عن بعض الميزات المهمة لتحقيق تلك النظرات، حيث إن إحدى نقاط البيع الرئيسية لساعة Lily أنها صغيرة.

وتأتي الساعة بالشكل الدائري، ويبلغ قطرها 34.5 ميليمتر، في حين أن ساعة Apple Watch SE الأصغر حجمًا بقياس 40 ميليمتر عبارة عن مستطيل 40×34 ميليمتر.

ومن ناحية المساحة، فإن هذا يعني أن ساعة Apple Watch تشغل 1360 ميليمترًا مربعًا على معصمك، بينما تأخذ Lily نحو 935 ميليمترًا مربعًا فقط.

وتبعًا لتلك الحسابات، فإن هذا يعني أن Lily تغطي 31 في المئة أقل من معصمك، وهي أصغر ساعة ذكية من جارمين.

وتأتي الساعة بشكل دائري لتبدو وكأنها ساعة غير ذكية كلاسيكية، ولها خلفية منقوشة، لكن الشاشة حساسة للمس، وأحادية اللون، وتبدو مختلفة بعض الشيء بالمقارنة مع الساعات المماثلة من حيث السعر من آبل وسامسونج، التي تتضمن شاشات ملونة.

ومن المحتمل أن يساعد ذلك في الحفاظ على عمر البطارية، وكما تدعي جارمين، فإنها يجب أن تصل إلى خمسة أيام، وتستمر لمدة 14 يومًا من تتبع النشاط.

وإذا كان تصميم حزام الساعة مهمًا بالنسبة لك، فقد لا تفضل هذه الساعة، إذ إن أحزمة Lily خاصة.

ولا يبدو أن جارمين تبيع المزيد في متجرها حتى الآن، وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك المزج ومطابقة الأحزمة، حيث إن الألوان متطابقة مع العلبة.

وتركز جارمين كثيرًا على تتبع اللياقة البدنية من خلال ساعاتها الذكية، ويمكن لساعة Lily تتبع الخطوات والتدريبات والنوم ومستويات التوتر وتشبع الأكسجين في الدم والدورة الشهرية وحالات الحمل.

ولا تحتوي Lily على النظام العالمي لتحديد المواقع GPS أو الموسيقى غير المتصلة بالإنترنت أو تطبيق Garmin Pay المدمج.





