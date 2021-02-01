إيلون ماسك: بيتكوين على وشك أن تحظى بقبول أوسع

قال الملياردير (إيلون ماسك) Elon Musk اليوم الإثنين: إن عملة بيتكوين على وشك أن تحظى بقبول أوسع بين المستثمرين، حيث أعرب عن دعمه للعملة المشفرة في محادثة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي Clubhouse، التي اجتذبت الآلاف من المستمعين.

وجاءت التعليقات بعد استخدامه لعلامة bitcoin# عبر حسابه ضمن منصة تويتر يوم الجمعة، مما أدى إلى ارتفاع العملة الرقمية المشفرة بنسبة 14 في المئة.

ويُشتهر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، بإدلائه بتعليقات عبر تويتر تحرك الأسواق، وقد أقر بذلك خلال ظهوره للمرة الأولى في تطبيق Clubhouse المخصص للمدعوين فقط.

وقال: أنا من مؤيدي بيتكوين، وكنت بطيئًا بعض الشيء في الاستيعاب، وأعتقد أن بيتكوين على وشك الحصول على قبول واسع من خبراء التمويل التقليديين، مضيفًا أنه كان يجب أن يشتري العملة قبل ثماني سنوات.

وتم تداول بيتكوين في آخر مرة بارتفاع 3.7 في المئة عند 34390 دولار، بعد أن قفزت بأكثر من 300 في المئة في عام 2020.

وفي الدردشة الواسعة النطاق، ناقش ماسك المريخ وشركاته واللقاحات، من بين مواضيع أخرى.

كما أجرى مقابلة مع (فلاديمير تينيف) Vladimir Tenev، المؤسس المشارك لتطبيق Robinhood للسمسرة عبر الإنترنت، الذي يتعرض لانتقادات شديدة لمنع مستثمري التجزئة من شراء أسهم GameStop.

وارتفع سهم GameStop بنحو 400 في المئة في الأسبوع الماضي بعد أن اجتمع مستثمرو التجزئة لشراء أسهم في شركة التجزئة لألعاب الفيديو الأمريكية، مما جعل صناديق التحوط تسعى جاهدة لتغطية الرهانات الخاسرة.

وقال تينيف: إن إشاعة السوق غير صحيحة بأن شركة Citadel Securities – ذراع مدير صندوق التحوط الملياردير (كين جريفين) Ken Griffin – قد ضغطت على Robinhood لحظر المستثمرين الأفراد.

وقال تينيف: هذا مجرد خطأ، مضيفًا أن Robinhood أوقفت التداول مؤقتًا لتلبية متطلبات رأس المال التنظيمية.

وغرد ماسك الأسبوع الماضي بالكلمة المصطنعة Gamestonk، الذي فسره الكثير في السوق على أنه عرض واضح لدعم المستثمرين الصغار.

وتشير الكلمة المصطنعة Gamestonk إلى مزيج من GameStop ومصطلح stonks المستخدم على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى الأسهم.

وتحدث ماسك أيضًا عن لقاحات فيروس كورونا، قائلاً: إنه يتوقع وصول اللقاحات بكميات هائلة قريبًا، وأضاف أنه يجب على السلطات التركيز على إعطاء الجرعة الأولى من اللقاحات قريبًا والقلق بشأن الجرعة الثانية لاحقًا، من أجل تسريع الأمور.





