ما هي ميزة الصوت المكاني من آبل وكيف يمكنك استخدامها؟

تتميز الهواتف الذكية الرائدة الحديثة بدعم ميزات جديدة لتحسين الصوت، حيث توجد ميزتان جديدتان متعلقتان بإخراج الصوت في الهواتف، وهما: الصوت المكاني (Spatial Audio) في هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وميزة نظام (الصوت اللاسلكي 360) Wireless Audio 360 من سامسونج التي تعمل بشكل مشابه للميزة التي تقدمها آبل ولكن في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

ولكن هي ميزة الصوت المكاني من آبل وكيف تعمل لتقدم لك تجربة صوتية قوية وغامرة للغاية؟

تقدم كلتا الميزتان معالجة جديدة للأصوات التي تسمعها عبر سماعة الأذن اللاسلكية المقترنة بالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، من خلال استخدام مرشحات الصوت الاتجاهية لتشغيل الأصوات في أي مكان في الفضاء تقريبًا، مما يخلق تجربة صوتية غامرة، على سبيل المثال: ستشعر في بعض الأحيان كما أن الطائرات التي تشاهدها في الأفلام تحلق فوق رأسك، حيث تبدو الأصوات وكأنها تنشأ من نقاط مختلفة في الغرفة، وهذا لأن هاتين الميزتين مصممتان خصوصًا للتوافق مع الأفلام والبرامج التلفازية التي تُنتج بتقنيات صوت متقدمة.

إذا أردت تجربة هذه الميزة في هاتف آيفون أو جهاز آيباد فهناك بعض النقاط التي تجب مراعاتها، وهي كما يلي:

يجب أن هاتف آيفون يعمل بنظام التشغيل (iOS 14) أو أي إصدار أحدث، ويعمل جهاز آيباد بنظام (iPadOS 14) أو أي إصدار أحدث.

استخدام سماعات أذن متوافقة، وفي الوقت الحالي تدعم فقط سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods Pro) أو سماعات الرأس ( AirPods Max ) هذه الميزة.

ستحتاج أيضًا إلى استخدام تطبيق يدعم ميزة (الصوت المكاني)، وتتوفر حاليًا هذه الميزة فقط في تطبيقات : Disney Plus و Hulu و HBO Max و Plex، وبالطبع تطبيق Apple TV Plus، بينما تطبيق (Netflix) ما زال يعمل على تطوير الميزة، وفي الوقت نفسه نجد أنه حتى في هذه التطبيقات هناك فقط مجموعة مختارة من المحتوى تحظى بدعم كامل للميزة.

أما إذا أرادت تجربة ميزة (الصوت اللاسلكي 360) هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد فستحتاج إلى ما يلي:

استخدام هاتف من سامسونج ويعمل بنظام (أندرويد 11) Android 11 مع إصدار واجهة المستخدم ( One UI 3.1 ).

استخدام سماعات الأذن اللاسلكية ( Galaxy Buds Pro ).

ستحتاج أيضًا إلى استخدام التطبيقات المتوافقة؛ وعلى وجه التحديد التطبيقات التي تدعم ميزة (الصوت المحيطي) Dolby Atmos، وفي الوقت الحالي تشمل هذه التطبيقات: Netflix و Apple TV Plus و Vudu و Disney Plus و Amazon Prime Video ، لذلك من المفترض أن تكون قادرًا على العثور على محتوي للاستماع إليه بصوت غامر بالكامل باستخدام سماعات الأذن اللاسلكية (Galaxy Buds Pro) من سامسونج.

كيف تعمل ميزة الصوت المكاني من آبل؟

تعمل كلتا الميزتان (الصوت المكاني) من آبل و (الصوت اللاسلكي 360) من سامسونج بالأسلوب نفسه بشكل أساسي، حيث تقومان بتفسير البيانات الوصفية للصوت المحيطي المضمنة في المحتوى الذي تشاهده – البيانات التي تخبر جهازك بالأصوات القادمة من المكان – وتترجمها إلى اختلافات دقيقة داخل سماعات الرأس، بحيث تشعر بأن جميع الأصوات تأتي من يسار رأسك أو يمينه ولكن تمت محاكاتها بطريقة لا تبدو دائمًا كما هي، ولا تشارك آبل أو سامسونج الكثير من التفاصيل حول كيفية عمل الخوارزميات التي تعمل على تشغيل هذه التأثيرات بالفعل.

ولكن مع كلتا الميزتان، تصبح التجربة الاستماع أكثر متعة لأن سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods Pro) أو (AirPods Max) أو (Galaxy Buds Pro) تعمل على تتبع موضع رأسك أثناء الاستماع بالتنسيق مع موضع هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ثم مقارنة بيانات الحركة لإعادة تعيين مجال الصوت، والنتيجة النهائية – من الناحية النظرية – الحصول على أفضل تجربة استماع للصوت يمكن أن تتوقعه من هاتف ذكي وسماعات الأذن أو الرأس اللاسلكية.





