كيف يمكنك تصنيف الأجهزة المتصلة عبر البلوتوث في إصدار iOS 14.4؟

أطلقت شركة آبل إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14.4) iOS 14.4 للجميع يوم الثلاثاء الماضي لإصلاح ثلاثة ثغرات أمنية قالت عنها: “إن الأخطاء الثلاثة التي تؤثر في أجهزة آيفون وآيباد ربما تم استغلالها بشكل نشط”.

بالإضافة إلى تصحيحات الأمان؛ يحتوي التحديث على ميزة جديدة، وهي القدرة على تصنيف الأجهزة المتصلة عبر البلوتوث، مثل: ستيريو السيارة، وسماعات الرأس، ومكبر الصوت، حيث يساعد ذلك في جعل هذه الأجهزة تعمل بشكل أفضل مع هاتف آيفون أو جهاز آيباد اللوحي.

إليك كيفية تصنيف الأجهزة المتصلة عبر البلوتوث في إصدار iOS 14.4:

تقول آبل إن الميزة الجديدة ستقوم بأمرين رئيسيين، هما:

أولًا: ستوفر خيار لتصنيف نوع الجهاز المتصل عب البلوتوث في الإعدادات للتعرّف بشكل صحيح على سماعات الرأس لتوجيه الإشعارات الصوتية إليها.

ثانيًا: تلاحظ آبل أن تحديد نوع الجهاز بشكل صحيح يمكن أن يضمن دقة قياسات مستوى صوت سماعات الرأس المقترنة بالهاتف أو الجهاز، على سبيل المثال: لن تسمع صوتًا مرتفعًا جدًا عند ارتداء سماعات الرأس أو صوت منخفض للغاية عند البث إلى مكبر الصوت.

لمعرفة كيفية تصنيف الأجهزة المتصلة عبر البلوتوث في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، اتبع الخطوات التالية:

قم بتحديث نظام التشغيل في هاتف آيفون إلى الإصدار (iOS 14.4)، أو تحديث نظام التشغيل في جهاز آيباد اللوحي إلى الإصدار (iPad OS 14.14).

تأكد من أن الجهاز الذي تريد تصنيفه متصل بهاتف آيفون أو جهاز آيباد.

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth.

اضغط على زر (i) الموجود بجوار الجهاز الذي تريد تصنيفه.

اضغط على خيار (نوع الجهاز) Device Type.

حدد تصنيفًا معينًا للجهاز المتصل؛ إذا لم يتم تحديده بشكل صحيح، حيث ستظهر لك قائمة تضم 5 خيارات لتصنيف الأجهزة المتصلة عبر البلوتوث، وهي: (ستيريو السيارة) Car Stereo، أو (سماعة الرأس) Headphone، أو (المساعد السمعي) Hearing Aid، أو (مكبر الصوت) Speaker، أو (أخرى) Other.

الجدير بالذكر أن سماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز) AirPods و (أير بودز برو) AirPods Pro من آبل، معرفة بالفعل في نظام التشغيل (أي أوإس) iOS، لذلك سيتم تصنيفهم بالفعل.

للتعرف على الأخطاء الأمنية التي أصلحتها آب، وكيفية تحديث هاتف آيفون إلى إصدار iOS 14.4؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “لماذا يجب عليك تحديث آيفون إلى إصدار iOS 14.4 الآن؟“.





