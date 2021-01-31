كيفية إيقاف تنزيل حلقات Time To Walk تلقائيًا في ساعة آبل

أطلقت آبل خلال الأسبوع الماضي ميزة جديدة في خدمة اللياقة البدنية (Fitness Plus) التابعة لها، تُسمى (Time to Walk) تقدم لمستخدمي ساعة آبل الذكية حلقات صوتية بقصص شخصية وصور وموسيقى من أشخاص مؤثرين لتشجيع المستخدمين على المشي كثيرًا وجني الفوائد من أحد أكثر الأنشطة الصحية.

أولًا: ما هي ميزة Time To Walk وكيف تعمل؟

تشبه ميزة (Time To Walk) الجديدة البودكاست، وقد أضافتها آبل حديثًا إلى خدمة اللياقة البدنية الخاصة بها، وتصفها قائلة: “تدعو كل حلقة أصلية من ميزة Time to Walk المستخدمين إلى الانغماس في ممارسة رياضة المشي والاستماع إلى الأشخاص المؤثرين والمثيرين للاهتمام في الوقت نفسه، حيث يشاركون قصصًا وصورًا وموسيقى مدروسة وذات مغزى، ويمكن الاستمتاع بوقت المشي في أي وقت وفي أي مكان باستخدام ساعة آبل وسماعات (أير بودز) أو سماعات البلوتوث الأخرى”.

وتُظهر الدفعة الأولى من الحلقات في ساعة آبل الذكية في قوائم تشغيل منسقة تصل مدتها إلى حوالي 25 إلى 40 دقيقة، ويتم تنزيل القصص عندما تكون الساعة متصلة بالشاحن وبالقرب من هاتف آيفون المقترن، وتُحذف تلقائيًا عند الانتهاء من التمرين، ولكن مع ذلك، نجد أن كل حلقة تُنزل تلقائيًا في ساعة آبل، ومن ثم قد يؤثر على استهلاك خطة البيانات، مما يتطلب منك إيقافها أو تنزيلها يدويًا بشكل فردي.

ثانيًا: كيفية إيقاف التنزيلات التلقائية للحلقات:

يمكنك بسهولة إيقاف تشغيل إعداد التنزيل التلقائي للحلقات في ساعة آبل الذكية، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتحديث نظام التشغيل في ساعة آبل الذكية إلى الإصدار ( WatchOS 7.3 ).

انتقل إلى الإعدادات في Apple watch.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (Time to Walk).

اضغط على خيار (إضافة أحدث التدريبات للمشاهدة) Add Newest Workouts to Watch، ثم قم بتبديل الزر الذي بجواره إلى وضع عدم التشغيل.

ثالثًا: كيفية تنزيل الحلقات في ساعة آبل بشكل فردي:

إذا كنت تريد تنزيل حلقة محددة من (Time to Walk)، فاتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Fitness) في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (Fitness Plus) التي تظهر في أسفل الشاشة.

ضمن قسم Time to Walk، اضغط على خيار (إظهار الكل) Show All، سترى قائمة بجميع الحلقات ويمكنك إضافتها يدويًا إلى ساعتك.



اضغط على خيار (إضافة) Add الذي يظهر بجوار الحلقة التي تريد تنزيلها.





