Mi Air Charge تتيح شحن الأجهزة لاسلكيًا عبر الهواء

أعلنت شركة شاومي عن تقنية Mi Air Charge، وهو نظام للشحن اللاسلكي تدعي الشركة أنه قادر على شحن الأجهزة في دائرة نصف قطرها عدة أمتار.

وتقدم تقنية الشحن عن بُعد في الوقت الحالي إمكانية الشحن عن بُعد بقوة 5 واط لجهاز واحد داخل دائرة نصف قطرها عدة أمتار.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضًا شحن أجهزة متعددة في الوقت نفسه (يدعم كل جهاز 5 واط)، ولا تقلل العوائق المادية من كفاءة الشحن.

وتقول شاومي: إن التقنية تعمل أيضًا مع الساعات الذكية وأجهزة اللياقة البدنية، وتهدف من خلالها إلى جعل غرف المعيشة لاسلكية، مع مكبرات الصوت والمصابيح والأجهزة المنزلية الذكية التي تعمل جميعها بالنظام البعيد نفسه.

ويؤكد ممثل شاومي أن التقنية لن تتوفر ضمن أي منتجات تجارية التكنولوجيا هذا العام، ورفض تقديم إطار زمني للإصدار.

وتشكل تقنية Mi Air Charge ثورة في طرق الشحن اللاسلكي الحالية، حيث تتيح للمستخدمين شحن الأجهزة الإلكترونية عن بُعد دون أي كابلات أو منصات شحن لاسلكية.

وتكمن التقنية الأساسية للشحن عن بُعد عبر شاومي في تحديد المواقع الفضائية ونقل الطاقة.

وتشتمل منصة الشحن المعزولة التي طورتها شاومي على هوائيات تداخل من خمس مراحل مدمجة، التي يمكنها اكتشاف موقع الهاتف الذكي بدقة.

وتنقل مجموعة التحكم في الطور المكونة من 144 هوائيًا موجات بعرض ميليمتر مباشرة إلى الهاتف من خلال تشكيل الحزمة.

وعلى جانب الهاتف الذكي، طورت شاومي أيضًا مجموعة هوائيات مصغرة مع هوائي منارة مدمج ومجموعة هوائيات استقبال.

ويبث هوائي المنارة معلومات الموقع باستهلاك منخفض للطاقة، وتعمل مجموعة هوائيات الاستقبال المكونة من 14 هوائيًا على تحويل إشارة الموجة المليمترية المنبعثة من منصة الشحن إلى طاقة كهربائية من خلال دائرة المصحح لتحويل تجربة الشحن إلى حقيقة.

وغني عن القول، يجب أن تكون متشككًا بشأن احتمالات وصول هذه التكنولوجيا إلى السوق حتى تشير الأدلة إلى خلاف ذلك.

وتقوم شركات، مثل Energous، بالإعلان عن الشحن اللاسلكي الفعلي في معرض CES وما بعده منذ عدة سنوات، لكن التكنولوجيا لم تكتسب زخمًا جديًا بعد.

وأظهرت شاومي اختراقات هندسية في تقنية الشحن اللاسلكي في الماضي، وتتمتع بميزة امتلاك النظام البيئي الضخم للأجهزة الذي يمكنها الاستفادة منه نظريًا.





