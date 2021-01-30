متجر Epic Games قدم 750 مليون لعبة مجانية

أصدر متجر شركة Epic Games مجموعة من الإحصائيات لإظهار كيف نمت واجهة متجر الألعاب في عام 2020 مقارنة بعام 2019، عام إطلاقه.

وأعلنت الشركة أن هناك أكثر من 160 مليون حساب الآن عبر أجهزة الحاسب، ارتفاعًا من 108 ملايين مستخدم مسجل في عام 2019.

وتضاعف عدد المستخدمين النشطين شهريًا من 32 مليونًا في شهر ديسمبر 2019 إلى 56 مليونًا الشهر الماضي.

وشهدت Epic Games أيضًا ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 31.3 مليون، وهو ما تدعي الشركة أنه زاد بنسبة 192 في المئة.

وبلغ ذروة عدد اللاعبين المتزامنين 13 مليونًا في عام 2020، أي ما يقرب من ضعف ذروته البالغة 7 ملايين في عام 2019.

ويُعد التبرع بالألعاب المجانية كل أسبوع طريقة مهمة لإبقاء الأشخاص يعودون إلى واجهة متجرك، ومن المفيد أيضًا أن يكون متجرك هو المزود الوحيد للعبة فورتنايت عبر الحاسب الشخصي.

وكانت هناك 103 لعبة مجانية العام الماضي، وطالب اللاعبون بأكثر من 749 مليون نسخة، وتلتزم Epic Games بمواصلة هذا التقليد الشعبي المتمثل في التبرع بالألعاب في عام 2021.

وتعني هذه الأرقام أن متجر Epic Games ينمو، حيث أنفق اللاعبون 700 مليون دولار داخل متجر ألعاب الحاسب الشخصي في عام 2020.

وكان المبلغ الفعلي الذي أنفقه اللاعبون عبر الألعاب الخارجية التي لم تصنعها Epic Games نحو 265 مليون دولار من أصل 700 مليون دولار، وذلك باستثناء قيمة القسائم والعروض الترويجية المستخدمة في تلك الألعاب، بالإضافة إلى قيمة تمويل Epic Games الخاص لهؤلاء المطورين.

وبالتطلع إلى المستقبل، تقول Epic Games: إنها تعمل على تسهيل نشر ألعاب المطورين عبر متجرها.

كما تطور الشركة ميزات موجهة نحو المجتمع، بما في ذلك إصلاح شامل للمكونات الاجتماعية، وملفات تعريف اللاعبين، وتحديثات الإنجازات وميزات قائمة الرغبات.

وباستثناء بعض التغييرات التي لا يمكن التنبؤ بها في السنوات العشر القادمة، سيكون لدى متجر Steam دائمًا أعداد أكبر من متجر Epic Games، لكنه الأداء القوي في عام 2020 يثبت أن هناك مجالًا في الصناعة لمواصلة نمو منافس آخر.

ويبدو أن هذا الأداء يثبت صحة الطرق التي تختلف بها إستراتيجية Epic Games عن استراتيجية Valve – عقد صفقات للألعاب مع توقيت حصري والدفع للمطورين أكثر مقابل شراء اللعبة – حيث لا تزال هذه الإستراتيجية تلقى صدى لدى المطورين والناشرين.





