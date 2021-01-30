فيسبوك تستعد لدعوى مكافحة احتكار ضد آبل

تشير الأنباء إلى أن شركة فيسبوك تجهز لدعوى مكافحة احتكار ضد شركة آبل بشأن سياسات App Store وميزة خصوصية iOS 14 القادمة، وذلك بالرغم من أن خطط رفعها ليست نهائية، وذلك وفقًا لتقرير جديد من The Information.

وتعمل عملاقة التواصل الاجتماعي مع مستشار قانوني خارجي بشأن الشكوى، التي من شأنها أن تزعم أن آبل أساءت استخدام قوتها في سوق الهواتف الذكية من خلال إجبار مطوري التطبيقات على الالتزام بقواعد App Store التي لا يتعين على تطبيقات آبل اتباعها.

وبالرغم من أن الدعوى القضائية قد تشكل تصعيدًا كبيرًا للعلاقة المتدهورة بين فيسبوك وآبل، إلا أن الأشخاص المطلعين على الأمر قالوا: إن فيسبوك قد تقرر في النهاية عدم رفعها.

وتوضح المصادر أن فيسبوك تواجه مقاومة داخلية من الموظفين بشأن المعركة الرفيعة المستوى مع عملاقة التكنولوجيا المصنعة لهواتف آيفون.

وتركز دعوى مكافحة الاحتكار على التغيير القادم الذي من شأنه أن يجعل نوعًا معينًا من علامات تتبع المستخدم قابلة لإلغاء الاشتراك.

وفي عام 2020، أطلق فيسبوك حملة ضد ميزة الخصوصية مدعية أنها يمكن أن تقلل من عائدات الإعلانات وتضر الشركات الصغيرة.

وقد تسعى عملاقة التواصل الاجتماعي للحصول على تعويضات مالية في دعوى مكافحة الاحتكار، لكن الهدف الأكثر أهمية للشكوى هو تغيير App Store وإرشادات المطورين

وفكرت فيسبوك في ضم شركات أخرى إلى الدعوى أيضًا، وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تُظهر فيها فيسبوك استعدادًا لمواجهة آبل في المحكمة.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في شهر ديسمبر: إنها تعتزم تقديم وثائق داخلية لمساعدة Epic Games في معركتها القانونية الخاصة مع آبل.

وظلت شركتا فيسبوك وآبل بعيدتان عن بعضهما بعضًا لسنوات، لكن التوترات بشأن معالجة كل شركة لبيانات المستخدم والخصوصية اندلعت في الماضي.

وانتقد (تيم كوك) سوء إدارة فيسبوك لبيانات المستهلك، بينما استهدفت فيسبوك أسعار Apple التي يُفترض أنها مرتفعة.

وتصاعدت هذه التوترات مع التغيير المخطط له بشأن معرف المعلنين IDFA، الذي أعلنت عنه آبل في عام 2020 لكنها أخرته حتى عام 2021 من أجل منح المطورين مزيدًا من الوقت للاستعداد.

وصعدت فيسبوك من معارضتها لهذه الميزة في أواخر عام 2020، حيث نشرت إعلانات صحفية عبر صفحات كاملة مع مطالبات داخل التطبيق توضح للأنشطة التجارية بأن العائدات قد تتضرر.

وفي حين أعربت فيسبوك وغيرها من المنظمات المعتمدة على الإعلانات عن مخاوفها بشأن الميزة، أشادت مجموعات الحقوق والخصوصية الرقمية بشركة آبل على ذلك.

وبالرغم من الانتقادات، تقول آبل: إنها ملتزمة بميزة الخصوصية، وأعلنت أن ميزة مكافحة التتبع من المفترض أن تصل إلى الإصدار التجريبي التالي من iOS قبل إطلاقها في الربيع.





