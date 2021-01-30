بيتكوين ترتفع بشكل كبير بعد دعمها من إيلون ماسك

قفزت قيمة بيتكوين بأكثر من 20 في المئة إلى 38600 دولار يوم أمس الجمعة – بالرغم من أن القيمة استقر منذ ذلك الحين على انخفاض طفيف – بعد أن قام (إيلون ماسك) Elon Musk بتغيير سيرته الذاتية عبر تويتر إلى bitcoin#، مما أثار تكهنات بأنه اشترى المزيد من العملة المشفرة.

وشهد شهر يناير ارتفاع سعر بيتكوين بأعلى بكثير من أي مستوى سجلته من قبل، ووصل سعر العملة الواحدة إلى أكثر من 40 ألف دولار هذا العام، وذلك بالرغم من تراجعها مرة أخرى.

ويبدو أن العملة المشفرة قد استفادت أيضًا من الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية الأخرى التي تبعت قضية GameStop، حيث شجع مستخدمو منصة Reddit المستخدمين على شراء أسهم في شركة بيع بضائع الألعاب المتعثرة لإلحاق الضرر بصندوق التحوط.

ومنذ ذلك الحين، شهدت جميع العملات المشفرة تقريبًا زيادات كبيرة في أسعارها، بما في ذلك Dogecoin، وهي العملة المشفرة لنظام الدفع الفوري الخالي من الرسوم المصرفية التقليدية، التي ارتفعت بنسبة 370 في المئة خلال الأسبوع الماضي.

ولدى ماسك 43.8 مليون متابع عبر تويتر، ولديه سجل في الإدلاء بتعليقات مؤثرة في السوق عبر المنصة.

وارتفعت أسهم شركة GameStop بنسبة 50 في المئة يوم الثلاثاء بعد أن قام ماسك بالتغريد بالكلمة المصطنعة Gamestonk، إلى جانب رابط لمجموعة مناقشة تداول الأسهم Reddit Wallstreetbets.

وتشير الكلمة المصطنعة Gamestonk إلى مزيج من GameStop ومصطلح stonks المستخدم على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى الأسهم.

وسأل ماسك في شهر ديسمبر عن إمكانية تحويل المعاملات الكبيرة من ميزانية تيسلا العمومية إلى بيتكوين، في نقاش عبر تويتر مع أحد المدافعين المعروفين عن العملة الرقمية.

واستشهد التجار أيضًا بالتعليقات الإيجابية على بيتكوين من مدير صندوق التحوط (راي داليو) Ray Dalio على أنها تدعم المعنويات.

وكتب مؤسس شركة إدارة الاستثمار Bridgewater Associates أن العملة المشفرة كانت بمثابة اخترع نوع جديد من المال عبر نظام مبرمج في جهاز حاسب، مضيفًا أنه اعتبرها أصلًا بديلًا يشبه الذهب.

كما قفزت العملات الرقمية الأصغر، بما في ذلك إيثر و XRP التي تميل إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع بيتكوين، بنسبة تصل إلى 5 في المئة و 8 في المئة على التوالي.

وقبل أقل من 24 ساعة، بدا أن الملياردير حث على المشاركة في CD Projekt، مما جعل لعبة Cyberpunk 2077 ترتفع بأكثر من 12 في المئة بعد أن قال عبر تويتر: إن سيارة Model S Plaid تسمح للركاب باللعب باللعبة.





