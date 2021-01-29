4 ميزات في هواتف أوبو Reno4 تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية خصوصيتك 

تطورت الهواتف الذكية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة؛ وأصبحنا نعتمد عليها في كل شيء أكثر من أي وقت مضى، ولكن هذا يعني أيضًا أن هناك المزيد من الفرص لاختراق بياناتنا؛ لذلك وضعت شركة أوبو حماية البيانات والخصوصية في مقدمة تجربة المستخدم في هواتف سلسلة (Reno4) التي تضمنت 3 هواتف، هي: Reno4 ، و Reno4 Pro و Reno4 Pro 5G.



حققت هواتف هذه السلسلة نجاحًا كبيرًا في الأسواق بفضل مواصفاتها وميزاتها القوية، حيث زودت أوبو هواتف سلسلة (Reno4) بمستشعر ذكي جديد معزز بالذكاء الاصطناعي يُسمى (AI-Enhanced smart sensor) ويعرف اختصارًا باسم (AON)، ليقدم بعض الميزات الجديدة التي تساعد المستخدمين على حماية خصوصيتهم، وتشغيل الإيماءات دون لمس الهاتف، وهي محاولة قامت بها أوبو وفريق البحث والتطوير الخاص بها لجعل الهواتف أكثر ذكاءً ولتحسين تجربة استخدام هواتفها بشكل كبير.



سنستعرض اليوم أهم الميزات الجديدة في هواتف أوبو Reno4 التي تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية خصوصيتك:

1- ميزة الحماية الذكية من التجسس:

يتيح لك هذا المستشعر الذكي تفعيل ميزة (الحماية الذكية من التجسس) في الهاتف، حيث يستخدم المستشعر الكاميرا الأمامية وخوارزميات التعرف على الوجوه لاكتشاف هل يوجد شخص غريب يتجسس على هاتفك، فإذا وصلك إشعار واكتشفت الكاميرا الأمامية وجه شخص آخر بجانبك ينظر إلى شاشة الهاتف سيتم إخفاء محتوى الإشعار تلقائيًا لحماية خصوصيتك.

لمعرفة كيفية تفعيل هذه الميزة في هاتفك خطوة بخطوة يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف أوبو Reno4.. كيفية تفعيل ميزة الحماية الذكية من التجسس لحماية خصوصيك“.

2- خاصية تشغيل الإيماءات دون لمس الهاتف:

أصبح التعرف على الإيماءات طريقة شائعة أخرى للتفاعل بين الإنسان والحاسوب، وقد اُستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات، لا سيما في مجال السيارات الذكية. ومع استمرار التوجه نحو الابتكار في صناعة الهواتف الذكية، سيصبح التحكم بالإيماءات وظيفة حتمية في الهواتف الذكية.

انضمت أوبو باكرًا إلى هذا السباق بمستشعر ذكي محسّن بالذكاء الاصطناعي يقدم خاصية جديدة تُسمى (Smart AirControl) تتيح لك التفاعل مع هاتف (Reno4) دون لمس شاشة الهاتف، حيث تتيح لك الرد على المكالمات الهاتفية من خلال إيماءات اليد دون لمس الهاتف عندما تكون يداك مبتلة أو متسخة، أو أداء مهام، مثل: التمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات الشائعة مثل: يوتيوب، وفيسبوك، وإنستاجرام، وتيك توك عن طريق بحركة اليد فقط.

3- ميزة التعديل الذكي لوضعيّة الشاشة:

تدعم هواتف سلسلة (Reno4) ميزة التعديل الذكي لوضعيّة الشاشة، عندما يتم تدوير الهاتف ووجهك في وقت واحد، يقوم المستشعر الذكي وخوارزمية التعرف على الوضع بالكشف عن اتجاه وجهك والهاتف للمساعدة في تحديد هل تريد تدوير الشاشة أم لا. وهذه ميزة ستكون مفيدة للذين يفضلون تشغيل هواتفهم أثناء الاستلقاء على السرير.

4- ميزة (التشغيل الدائم) Always-on الذكية:

تدعم هواتف أندرويد الرائدة – مثل: Galaxy S20 و Galaxy Note 20 و Google Pixel 5 – شاشات تعمل دائمًا بفضل دعمها ميزة (التشغيل الدائم) Always-on، التي عند تفعيلها يمكنك إلقاء نظرة سريعة على هاتفك للتحقق من الوقت والتاريخ ونسبة شحن البطارية ورؤية أي إشعارات غير مقروءة، وكذلك التحكم في تشغيل الموسيقى، وكل ذلك دون الحاجة إلى الضغط على أي زر أو إلغاء قفل الهاتف.

ولكن أوبو طورت هذه الميزة في هواتف سلسلة (Reno4) لتصبح أكثر ذكاءً بفضل المستشعر الذكي، حيث يمكن لهذه الميزة التعرف على وجه المستخدم أثناء النظر في الشاشة وتمنع إطفائها. بالإضافة إلى ذلك؛ ستساعد خوارزمية سطوع خاصة في عمل المستشعر بشكل أفضل في الإضاءة المنخفضة حتى عندما يكون مستوى الإنارة أقل من (1 lux) سيتعرف الهاتف على وجهك وستظل الشاشة تعمل طالما أنت تنظر إليها.





