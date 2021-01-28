يعتبر متصفح (فايرفوكس) Firefox – الذي تطوره مؤسسة موزيلا غير الربحية – واحد من متصفحات الويب الشائعة التي تقدم ميزات جديدة بصورة مستمرة للمحافظة على خصوصية مستخدميها، والأهم أن المتصفح لا يتحكم فيه أي من شركات التقنية الكبرى، مما يجعله الخيار الأول للكثير من المستخدمين الذي يهتمون بخصوصية بياناتهم ومعلوماتهم عند تصفح مواقع الويب.

ولكن مع ذلك، يفتقد متصفح (فايرفوكس) لميزة رئيسية واحدة موجودة في المتصفحات المنافسة الأخرى، وهي القدرة على تثبيت مواقع الويب كتطبيقات سطح المكتب، حيث تُساعد هذه الميزة على تقليل فوضى علامات تبويب المتصفح وتوفر وصول أسرع إلى المواقع المفضلة.

لماذا توقفت موزيلا عن دعم تطبيقات الويب التقدمية في فايرفوكس؟



مع أن مؤسسة موزيلا المطورة لمتصفح (فايرفوكس) من أكبر المدافعين عن فكرت تطبيقات الويب التقدمية إلا أن المستخدمين قد تفاجأوا في الفترة الأخيرة عن توقفها عن دعم هذه الميزة في إصدار سطح المكتب، مع إنها ما زالت تدعمها في إصدار نظام التشغيل أندرويد.

وفي هذا الصدد، يقول (رومان تيستارد) مدير المنتج في مؤسسة موزيلا: “ينصب تركيزنا على تطوير الميزات التي تقدم قيمة حقيقية لمستخدمينا، ولكن أظهر الاستكشاف الأولي أن نهج تطبيقات الويب التقدمية الحالي لن يوفر هذه القيمة”.

ومن ثم نجد أن هذا الأمر يضع متصفح (فايرفوكس) في موقف متأخر بعض الشيء مقارنة بمنافسيه الرئيسين متصفحي (كروم) من جوجل و (إيدج) من مايكروسوفت، حيث يتقدم كلاهما بسرعة في جعل هذه التطبيقات جزءًا لا يتجزأ من متصفحات سطح المكتب.

كيف تساعد تطبيقات الويب التقدمية في تصفح أفضل لمواقع الإنترنت؟

من أجل التوضيح، فإن الميزة المحددة التي تخلت عنها موزيلا هي ميزة تُسمى (المتصفحات الخاصة بالموقع) site-specific browser أو ما يُعرف اختصارًا باسم (SSB)، حيث أن هذه الميزة تتيح لمواقع الويب بالعمل في نوافذ خاصة بها، بدون شريط العناوين أو أزرار التنقل أو غيرها من عناصر المتصفح الأخرى، ويمكنك إنشاءها في متصفح جوجل كروم، باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح جوجل كروم في حاسوبك، ثم قم بفتح أي موقع تريده.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (المزيد من الأدوات) More Tools.

من القائمة المنبثقة، اضغط على خيار (إنشاء اختصار) Create Shortcut.

ستظهر لك نافذة منبثقة بالأعلى، قم بتحديد خيار (فتح كنافذة) Open as Window، ثم اضغط على خيار (إنشاء) Create.

في متصفح (مايكروسوفت إيدج) اتبع الخطوات التالية:

افتح المتصفح في حاسوبك، ثم قم بفتح أي موقع ويب تريده.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (التطبيقات) Apps.

من القائمة المنبثقة، اضغط على خيار (تثبيت هذا الموقع كتطبيق) Install this site as an app.

ولكن بعكس المتصفحات السابقة، لا يقدم متصفح (فايرفوكس) أي طريقة مباشرة للوصول إلى هذه الميزة، ومع ذلك، كانت ميزة (SSB) من فايرفوكس بمثابة مقدمة مهمة لتقنية أخرى تسمى (تطبيقات الويب التقدمية) Progressive Web Apps التي تُعرف اختصارًا باسم (PWA).

حيث تسمح هذه التقنية لمواقع الويب بتخزين الصور ومكونات الموقع في حاسوبك حتى يتم تحميلها بشكل أسرع عند فتحها، بالإضافة إلى ذلك تتيح للتطبيقات التي لا تتطلب بيانات من الإنترنت بالعمل في وضع عدم الاتصال، ويمكنك العثور على تطبيقات الويب التقدمية وتثبيتها بسهولة، حيث تتيح مواقع الويب التي تدعم هذه الميزة علامة (+) بجوار شريط عنوان URL في متصفحي كروم وإيدج، كما يمكنك إلغاء تثبيت تطبيقات الويب التقدمية من خلال نافذة إزالة التطبيقات في حاسوبك.

كيف يبدو مستقبل هذه التطبيقات؟

تقول جوجل: “إن تطبيقات الويب التقدمية (PWA) لديها الآن مئات الملايين من المستخدمين النشطين، وفي عام 2020 تضاعف عدد عمليات تثبيت تطبيقات سطح المكتب أربع مرات على أساس سنوي”. وتقدم العديد من الخدمات الرئيسية، مثل: Spotify تطبيقات ويب تقدمية قابلة للتثبيت الآن، وقد أنشأت جوجل نفسها تطبيقات لخدماتها المشهورة، مثل: YouTube Music و Google Photos و Google Maps.

بالنسبة لبعض صانعي التطبيقات، فإن جاذبية تطبيقات الويب التقدمية لا تتعلق فقط بالميزات التي تقدمها، بل تتعلق بقدرتها على التحايل على متاجر التطبيقات كوسيلة للتوزيع، حيث يمنح تطبيق الويب التقدمي الحرية في القيام بما يريد المطور القيام به، وليس عليه دفع رسوم لمتجري آب ستور أو جوجل بلاي.

ومع أن جوجل تقول: “إن تجنب متاجر التطبيقات ليس دافعًا أساسيًا لمعظم المطورين”. إلا إن الشركة نفسها استفادت من قدرتها على إنشاء تطبيقات الويب التقدمية بطريقة أكثر قوة، حيث قامت في شهر نوفمبر من العام الماضي بإصدار تطبيق ويب تقدمي لخدمة بث الألعاب التابعة لها (Stadia) لنظام التشغيل iOS.

مما سمح لشركة جوجل بتجنب القيود الصارمة التي فرضتها آبل على خدمات بث الألعاب في متجر آب ستور، متبعة خطى شركتي مايكروسوفت و إنفيديا اللتان أطلقتا تطبيقات الويب التقدمية الخاصة بخدمتي بث الألعاب التابعة لهما، ومن ثم نجد أن تطبيقات الويب التقدمية تعتبر إلى حد ما حلًا رائعًا، حيث توفر بديلًا يعمل على أي حاسوب تقريبًا دون الحاجة إلى متجر تطبيقات.





