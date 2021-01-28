تتوفر طرز ساعة آبل الذكية (Apple Watch) بحجم إطار يتراوح من 38 مم إلى 44 مم للاختيار من بينها، ولتوفير خيارات أوسع لمقاسات الشاشة، وبغض النظر عن حجم الطراز الذي تختاره، فإن جميع الطرز تتميز بشاشة من نوع OLED عالية الدقة مصممة لعرض النصوص بأكبر قدر ممكن من الوضوح.

ولكن من ناحية أخرى، إذا كنت تعاني من مشاكل في النظر أو كنت تعاني بشكل منتظم من إجهاد العين، فقد تجد صعوبة في قراءة النصوص أو تمييز الرسومات الصغيرة بشكل واضح حتى في حالة زيادة مستوى السطوع في شاشة الساعة. لذلك، أضافت آبل في قسم (إمكانية الوصول) Accessibility في الساعة بعض الميزات التي تسهل أداء الكثير من المهام، ومنها: ميزة (التكبير) Zoom، حيث تتيح لك هذه الميزة تكبير أي جزء من الشاشة لجعل المحتوى أكثر وضوحًا.

إليك كيفية تفعيل ميزة التكبير في ساعة آبل الذكية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في ساعة آبل الذكية.



مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (إمكانية الوصول) Accessibility؛ ثم اضغط عليه.



في الشاشة التالية التي تظهر لك، اضغط على خيار (التكبير) Zoom.

في الشاشة التالية، بدّل الزر الذي يظهر بجوار خيار (التكبير) Zoom إلى وضع التشغيل.

بعد القيام بذلك، ستظهر لك رسالة تخبرك بأن الميزة قد تم تفعيلها.

الآن، لتجربة ميزة التكبير أو التصغير، ما عليك سوى استخدم إصبعين للنقر مرتين في أي مكان في الشاشة، ثم يمكنك السحب حول الشاشة المكبرة بإصبعين لعرض أجزاء مختلفة من الشاشة، أو تدوير زر (Digital Crown) لأعلى للتكبير أو لأسفل للتصغير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ضبط الحد الأقصى لمستوى التكبير أو التصغير ليناسب احتياجاتك باستخدام زري (+) أو (-) في شاشة قائمة التكبير نفسها التي استخدمتها لتفعيل الميزة في ساعة آبل الذكية، ما عليك سوى تحريك شريط التمرير إلى اليمين لزيادة مستوى التكبير أو التصغير.

وكما هو الحال مع العديد من ميزات ساعة آبل الذكية، يمكنك تفعيل مستوى التكبير وضبطها لشاشة ساعة آبل الذكية في هاتف آيفون، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون.

اضغط على تطبيق (الساعة) Watch.

اضغط على علامة التبويب (ساعتي) My Watch التي تظهر في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، ثم اضغط على قسم (إمكانية الوصول) Accessibility.

اضغط على خيار (التكبير) Zoom.

في الشاشة التالية، بدّل الزر الذي بجوار خيار (التكبير) Zoom إلى وضع التشغيل.





