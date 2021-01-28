أطلقت شركة آبل الجيل الأول من سماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز برو) AirPods Pro خلال شهر أكتوبر 2019، ومنذ ذلك الوقت لم تقم بإطلاق إصدار محدث من هذه السماعات حتى الآن على الرغم من أنها حظت باستقبال رائع من المستخدمين بفضل تصميمها والميزات القوية التي تدعمها، ولكن قد يتغير ذلك خلال هذا العام 2021، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن الشركة تعمل على إصدار جديد من هذه السماعات مع بعض التغييرات في التصميم.

إليك كل ما تريد معرفته عن الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro:

التصميم:

يأتي الطراز الحالي من سماعات (AirPods Pro) مع ثلاثة أحجام من أطراف السيليكون الناعمة والمرنة المضمنة في العلبة، وتتميز بتصميم أقصر لمقبض السماعة عن الطراز القياسي (Airpods)، كما تدعم العديد من الميزات غير الموجودة في الطراز القياسي، مثل: إلغاء الضوضاء النشيطة، وتحسين جودة الصوت، ومقاومة الماء والعرق.

ولكن وفقًا لتقرير من موقع (Bloomberg) فإن شركة آبل تهدف إلى جعل الطراز القادم من سماعات الأذن اللاسلكية أكثر إحكاما من خلال التخلص من الجزء الذي يبرز من أسفل سماعات الأذن، كما يذكر التقرير نفسه أن الشركة لديها تصميمًا قيد الاختبار مع شكل مستدير يملأ مساحة أكبر من الأذن، مثل سماعات (Pixel Buds) من جوجل و (Galaxy Buds) من سامسونج.

بالإضافة إلى ذلك، تشير العديد من التقارير أن علبة الشحن الخاصة بسماعات الأذن اللاسلكية (AirPods Pro) القادمة سوف تتميز ببعض التغييرات الطفيفة في التصميم، حيث قد تأتي علبة الشحن الجديدة بأبعاد 46X54 مم، وبناء عليه ستكون أطول وأرفع من علبة الشحن الحالية التي تأتي بأبعاد 45.2mmX60.6mm.

تاريخ الإطلاق:

وفقًا لتقرير من مدونة يابانية تُسمى (Mac Otakara) ذكر أن آبل ستطلق الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods Pro) خلال شهر أبريل القادم مع الجيل الثالث من هواتف (iPhone SE)، كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن آبل تخطط أيضًا لتحديث سماعات (AirPods) القياسية في النصف الأول من هذا العام 2021 بتصميم مشابه لسماعات (آيربودز برو) الحالية ولكن بدون تضمين ميزة إلغاء الضوضاء، مما يسمح ببيعها بسعر تنافسي على غرار هاتف (iPhone SE).

السعر:

يتوفر طراز سماعات الأذن القياسي (AirPods) الحالي بسعر 159 دولارًا مع علبة شحن سلكية، أو بسعر 199 دولارًا مع علبة شحن لاسلكية، بينما يتوفر طراز سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods Pro) بسعر 249 دولارًا مع علبة شحن لاسلكية، ومن ثم نجد أن الطرز القادمة من سماعات الأذن اللاسلكية قد تحافظ على الأسعار نفسها.





