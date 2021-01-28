صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف علوم الحاسوب مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف علوم الحاسوب The Complete Computer Science Master Class Bundle.

عدد الدورات: 11.

عدد الدروس: 1200.

المدة: 174 ساعة.

نظرًا إلى أننا نعيش في عصر رقمي حاليًا، فإن معظم الصناعات تعتمد على البيانات والبرمجيات، وبناءً عليه أصبحت علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات تؤثر في كل شيء، ابتداءً من التعليم والبحث العلمي إلى التنمية الصحية والنقل والمصارف والاتصالات، وانتهاءً بأشياء، مثل: أجهزة الميكروويف والثلاجات الذكية، وأقفال الأبواب المتصلة الآن بشبكات (الواي فاي) Wi-Fi، والمساعدات الصوتية التي نعتمد عليها، وغير ذلك الكثير.

جعلت التكنولوجيا العالم أفضل وأسرع وأكثر اتصالاً، لكن هذا لم يحدث بالصدفة، بل وصلنا إليه بفضل العقول اللامعة لخريجي علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الذين أخذوا شغفهم بالتكنولوجيا واستخدموه لإنشاء أدوات وبرمجيات تساعدنا كل يوم في العمل والمنزل.

تعتبر شهادات علوم الحاسوب من أشهر برامج الدراسة في جميع أنحاء العالم، كما أنها تساعد في الحصول على وظائف مجزية ومربحة، حيث يعني التطور المستمر للتقنيات الجديدة أيضًا أن هناك طلبًا مستمرًا على هذه الوظائف، ووفقًا لمكتب العمل، ستكون هناك زيادة بنسبة 13% في وظائف علوم الحاسوب بحلول عام 2026.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف أكثر لغات البرمجة شيوعًا، وهي: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) JavaScript، و(سي شارب) #C، و SQL، و HTML، و PHP، و Scala لاحتراف إنشاء مواقع الويب، والتطبيقات التفاعلية، وإنشاء قواعد البيانات، وتنظيمها، بالإضافة إلى التعرف على كيفية عمل الخوارزميات لمعالجة هذه البيانات.

كما ستتعلم كيفية تطوير تطبيقات صوتية باستخدام (Alexa) من أمازون، وإنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى كيفية استخدام Scala، وGoogle Go في التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية أتمتة اختبار البرمجيات المختلفة، حيث ستتعلم كيفية استخدام أدوات مثل: Sikuli، و JUnit، و(سيلينيوم) Selenium – واحدة من أكثر أدوات أتمتة اختبار البرمجيات استخدامًا، حيث يستخدمها نحو 84% من مطوري البرمجيات في اختبار مشاريعهم – لاختبار التطبيقات، ومواقع الويب، وفهم اختبار قاعدة البيانات، واختبار الأداء.



وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام لوحة (الأردوينو) Arduino لإنشاء تطبيقات وواجهات إنترنت الأشياء الآمنة التي تتصل بالسحابة بسرعة.

وهناك دورة أخرى حول كيفية إنشاء تطبيقات صوتية يمكن استخدامها مع المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa من أمازون، واستكشاف نماذج التفاعل مع الصوت، ومعالجة اللغات الطبيعية. وتوفر كل دورة الكثير من التدريب العملي مع العديد من المشاريع التي يمكنك تنفيذها لتطبيق ما تعلمته بشكل عملي.



وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.

مستوى الخبرة المطلوب: كل المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2799 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.