صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف علوم الحاسوب مع خصم 98%

كما ستتعلم كيفية تطوير تطبيقات صوتية باستخدام (Alexa) من أمازون، وإنشاء تطبيقات إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى كيفية استخدام Scala، وGoogle Go في التحليلات، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات.

الحزمة الكاملة لاحتراف علوم الحاسوب The Complete Computer Science Master Class Bundle.

The Complete C# Masterclass

Building Voice Apps Using Amazon Alexa

Learn By Example: Scala

Software Testing Omnibus

Arduino IoT Cloud Bootcamp

The 2019 JavaScript Developer Bootcamp

Start Golang Programming Today & Become a Master of Google Go

Start Python 3 Programming Today

The Complete PHP MySQL Professional Course with 5 Projects

Break Away: Programming & Coding Interviews