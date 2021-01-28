حاسوب Surface Pro 7.. كيف سخرت مايكروسوفت من آبل؟

تعتبر مقاطع الفيديو الإعلانية المصممة بعناية للسخرية من منتجات المنافسين أو انتقادهم أمر عادي تقوم به معظم شركات التقنية في وادي السيليكون، وتحصد هذه المقاطع نسب مشاهدة عالية، والآن مع بداية عام 2021 قامت شركة مايكروسوفت بإصدار إعلان قصير لإبراز أهم الميزات التي يدعمها حاسوب (سيرفس برو 7) Surface Pro 7 ووضعته في مقارنة مباشرة مع حاسوب (MacBook Pro) من آبل.

ما هي التفاصيل؟

في أحدث إعلان لحاسوب (سيرفس برو 7) Surface Pro 7 قارنت مايكروسوفت حاسوبها مع حاسوب (MacBook Pro)، حيث قامت بسرد ​​جميع الميزات في حاسوبها التي يتفوق بها على حاسوب آبل.

يبدأ مقطع الفيديو بالتركيز على ما يعتقده الكثيرون أنه أكبر نقاط الضعف في حاسوب (MacBook Pro) وهي ميزة (Touch Bar)، حيث قامت بمقارنته مع القلم الإلكتروني الذي يأتي مع حاسوبها ويتكامل بشكل رائع مع قدرات الشاشة التي تعمل باللمس.

يأتي حاسوب (Surface Pro 7) من مايكروسوفت مع شاشة تعمل باللمس ومزودًا بقلم إلكتروني يساعدك في إنجاز العديد المهمام بسعولة، بينما لم تقدم آبل حاسوب بشاشة تعمل باللمس وقدمت في حاسوب MacBook Pro شريط صغير أعلى لوحة المفتاتيح يُسمى (Touch Bar) يدعم باللمس.

مع ملاحظة أن مقطع الفيديو الإعلاني أوضح في عبارة مكتوبة بالأسفل أن القلم الإلكتروني لا يأتي في الصندوق عند شراء حاسوب (Surface Pro 7)، حيث تُقرأ العبارة المكتوبة بالأسفل كالاتي: “القلم الإلكتروني وبعض التطبيقات الأخرى تُباع بشكل منفصل”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة آبل تدرك مدى عدم تقبل المستهلكين لميزة (Touch Bar) في حاسوب (MacBook Pro)، وهذا ما ذكره المحلل الموثوق (Ming-Chi Kuo) الذي قال: “إن آبل تخطط لاستبدال (Touch Bar) بلوحة مفاتيح مادية للطرز القادمة بقياس 14 بوصة و 16 بوصة”.

كما تشير مايكروسوفت في مقطع الفيديو نفسه إلى أن حاسوبها يحتوي أيضًا على لوحة مفاتيح قابلة للفصل، بينما يأتي حاسوب (MacBook Pro) كجهاز واحد، وبالطبع هذه الملاحظة طريقة من مايكروسوفت لتسليط الضوء على مدى تنوع استخدام حاسوبها، حيث يمكنك استخدامه لحاسوب محمول مع لوحة المفاتيح أو كجهاز لوحي، بالإضافة إلى الإشارة إلى المشاكل التي رافقت طرز حاسوب (ماك بوك برو) السابقة مع لوحة المفاتيح التي تُسمى (Butterfly).

كما يتناول الفيديو الإعلاني أيضًا فروقات الأداء بين الحاسوبين، حيث تتفاخر مايكروسوفت بأن حاسوب (Surface Pro 7) لديه القدرة على تشغيل جميع تطبيقاتك وهو أفضل عند ممارسة الألعاب. كما لم تنسى مايكروسوفت تذكير المشاهدين بأن حاسوبها أرخص بكثير من حاسوب شركة آبل.

حيث يبدأ الطراز الأساسي من حاسوب (Surface Pro 7) الذي يحتوي على شاشة بقياس 12.3 بوصة بسعر 749.99 دولارًا بدون الملحقات الإضافية، مثل: القلم الإلكتروني ولوحة المفاتيح، بينما يبدأ سعر حاسوب (ماك بوك برو) بقياس 13 بوصة بسعر 1,999 دولارًا للطراز الذي يعمل بمعالج (M1)، و 1,799 دولارًا للطراز الذي يعمل بمعالج Intel.

الجدير بالذكر أن حاسوب (Surface Pro 7) يتوفر في أمازون السعودية بسعر 4,149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 20% أي بسعر 3,309 ريالًا سعوديًا بالإضافة إلى الشحن المجاني.





