جوجل درايف يدعم النسخ الاحتياطي في حواسيب ماك الجديدة.. إليك التفاصيل

أعلنت شركة جوجل أن مستخدمي حواسيب ماك التي تعمل بمعالج (M1) الجديد من آبل سيتمكنون قريبًا من الوصول إلى مجموعة كاملة من منتجاتها وتطبيقاتها، حيث أعلنت الشركة أنها نجحت في حل مشكلات التوافق المتبقية التي تؤثر على عمليتي المزامنة والنسخ الاحتياطي للملفات في خدمة (جوجل درايف) Google Drive.

ما هي التفاصيل؟

وفقًا لشركة جوجل فإن عملية النسخ الاحتياطي والمزامنة تعمل بشكل جيد مع خدمتي (جوجل درايف) Google Drive و (صور جوجل) Google Photos، حيث إنها لم تكن متاحة لمستخدمي حواسيب ماك التي تعمل بمعالج (M1) عند إطلاق هذه الحواسيب في شهر نوفمبر من العام الماضي، ومع ذلك، أشار تحديث للشركة نُشر في بداية شهر يناير الحالي أن هذه المشكلة بالتحديد قد حُلت بشكل كامل.

وذكرت جوجل في المنشور: “يتوافق الإصدار 3.54 والإصدارات الأحدث من (Google Workspac) مع نظام التشغيل macOS Big Sur مع إصلاح المشاكل في معالجات (M1) التي كانت تمنع تشغيل الإصدارات السابقة من الاحتفاظ بنسخة احتياطية وتتيح المزامنة لبعض المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك تم إجراء تحسينات في الأداء وإصلاحات إضافية للأخطاء”.

بالإضافة إلى توفر النسخ الاحتياطي والمزامنة، لن ينتظر مستخدمو حواسيب ماك التي تعمل بمعالج (M1) وقتًا طويلاً قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من خدمة (التصفح السريع في درايف) Drive File Stream – التي تُسمى حاليًا Google Drive for desktop – وهي خدمة سحابية عند الطلب موجهة للمؤسسات تتيح للمستخدمين طريقة سريعة وسهلة للوصول إلى ملفات (جوجل درايف) Google Drive مباشرةً والعمل عليها دون الحاجة إلى تنزيلها في الحاسوب للحفاظ على المساحة التخزينية.

الجدير بالذكر أنه عندما أعلنت شركة آبل أنها ستقوم باستخدام معالجات (M1) الخاصة بها بدلًا من معالجات شركة Intel في حواسيبها الجديدة، كانت هناك مخاوف تتعلق بشأن توافق التطبيقات مع المعالج الجديد، ومع أنه لا تزال هناك مشكلات تظهر بصورة مستمرة في توافق التطبيقات مع معالج (M1)، إلا أن مطوري التطبيقات يبذلون جهدهم للوصول إلى حلول مناسبة تجعل تطبيقاتهم تعمل بشكل جيد في حواسيب ماك التي تعمل بمعالج ماك الجديد التي أُطلقت سابقًا.





