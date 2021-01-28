الإيرادات الفصلية لشركة آبل تتجاوز 100 مليار دولار

أعلنت شركة آبل عن الإيرادات المالية للربع الأول من عام 2021، التي تغطي الربع الأخير من عام 2020 وموسم مبيعات العطلات.

ويعني هذا أن هذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على مؤشر حقيقي لكيفية تعامل iPhone 12 و iPhone 12 mini و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع المستهلكين.

وتجاوزت الإيرادات الفصلية لشركة آبل 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة، حيث حققت 111.4 مليار دولار في المجموع، بزيادة 21 في المئة على أساس سنوي.

وشكلت المبيعات الدولية 64 في المئة من إيرادات الربع، وساعدت هذه النتائج في تحقيق تدفق نقدي تشغيلي قياسي بلغ 38.8 مليار دولار.

وساعدت هواتف آيفون الداعمة لشبكات الجيل الخامس في دفع إيرادات الهواتف إلى مستوى قياسي جديد وأدت إلى زيادة مبيعات الصين بنسبة 57 في المئة لتصل إلى 21.31 مليار دولار.

وبلغت إيرادات آيفون أكثر من 65 مليار دولار، وكان الرقم القياسي السابق لإيرادات آيفون 61.58 مليار دولار، الذي حققته الشركة في الربع الأول من السنة المالية 2018.

وشهدت أجهزة آيباد وماك ارتفاعًا حادًا في المبيعات خلال فترة العمل الطويلة في المنزل والتعليم عن بُعد نتيجة للوباء.

وارتفعت مبيعات آيباد بنسبة 41 في المئة لتصل إلى 8.44 مليارات دولار، وارتفعت مبيعات ماك بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.68 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي (تيم كوك): إن شركة آبل تجاوزت 1.65 مليار جهاز نشط في جميع أنحاء العالم خلال الربع مقارنة بنحو 1.5 مليار جهاز قبل عام، وتمثل أجهزة آيفون أكثر من مليار من هذه الأجهزة، بزيادة تزيد عن 900 مليون جهاز التي كشفت عنها الشركة في عام 2019.

وحققت AirPods و AirPods Pro و Apple Watch نجاحًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة إيرادات قسم الأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي وبلغت إيرادات القسم 12.97 مليار دولار.

بينما حققت أعمال الخدمات، التي تتضمن حزمة Apple One الجديدة من التلفزيون والموسيقى وخدمات التخزين السحابي، 15.76 مليار دولار من العائدات.

وقال كوك: إن آبل لديها 620 مليون مشترك يدفع عبر منصتها، مما يجعلها تتفوق على هدفها المتمثل في الوصول إلى 600 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2020.





