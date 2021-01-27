Motorola Edge S يصل مع 5G وكاميرا ثلاثية

أعلنت العلامة التجارية موتورولا المملوكة لشركة لينوفو الصينية عن هاتفها الأحدث في الصين Motorola Edge S.

وتدعي الشركة أن هذا هو الهاتف الأولى المزود بمعالج شركة كوالكوم الجديد المسمى Snapdragon 870، وهو مصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، ويحتوي على ثماني نوى مع نواة Cortex-A78 واحدة تعمل بتردد 3.2 جيجاهرتز.

ويجلب Motorola Edge S إمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G من خلال مودم Snapdragon X55 المنفصل.

ويمكنك الحصول على الهاتف إما مع 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5، و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع UFS 3.1 القابل للتوسيع مع بطاقة microSDXC حتى 1 تيرابايت.

وتأتي الشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.7 إنشات وبمعدل تحديث 90 هرتز وبدقة 2520×1080 بكسل، وتوفر دعم HDR10.

وتحتوي الشاشة على كاميرتين مدمجتين بعدسة رئيسية بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، مع ماسح بصمة الإصبع المضمن في إطار الهاتف.

ويوجد في الخلف أربعة أجهزة استشعار في المجموع، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 ودعم التقاط فيديو بدقة 6K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا واسعة جدًا بدقة 16 ميجابكسل مع اكتشاف التركيز البؤري التلقائي للطور ومستشعر عمق بؤري ثابت بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر ToF.

ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن بقوة 20 واط مع شاحن بقدرة 20 واط مرفق في العلبة، لكن لا يوجد شحن سلكي سريع أو لاسلكي.

ويعد الهاتف مقاومًا لرش السوائل وفقًا لمعيار IP52، ويحتوي على منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، ويأتي مع شاحن، وواقي شاشة مثبت سابقًا، وكابل، وحافظة.

ويتم طلب Motorola Edge S سابقًا في الصين، ويبدأ الشحن في 3 فبراير، ويأتي الهاتف بلون Emerald Light.

ويبلغ سعر الجهاز 1999 يوان صيني (250 يورو) لنموذج 6/128 جيجابايت، و 2399 يوان صيني (305 يورو) لنسخة 8/128 جيجابايت و 2799 يوان صيني (350 يورو) لنسخة 8/256 جيجابايت.

ومن المحتمل جدًا أن يتم طرحه عالميًا في المستقبل القريب تحت اسم Moto G100، كما قد يصل Moto G10 و Moto G30 إلى جانب Moto G100.





