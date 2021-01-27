DJI تبيع ضمانًا لاستبدال طائرتك المسيرة المفقودة

لمساعدة جميع طياري DJI على الطيران بثقة أكبر، أضافت الشركة DJI Flyaway Coverage إلى خدمة DJI Care Refresh، الذي يغطي الطائرات المسيرة المفقودة من فئة Mini 2 و Mavic Air 2.

وقالت الشركة: يمكن أن يحدث ما هو غير متوقع في أي وقت، وبغض النظر عن مدى استعدادك، فإن بعض الحوادث أمر لا مفر منه عند الطيران في بيئات معقدة، أو في مواقع بها تداخل في الإشارات، أو رياح قوية، أو صعوبة في الرؤية.

ويتم تضمين Flyaway Coverage الآن في خدمة DJI Care Refresh لطائرات DJI Mini 2 و Mavic Air 2، بما في ذلك أولئك الذين اشتروا خدمة DJI Care Refresh لهذه المنتجات.

وفي حالة وقوع حادث طيران، ما عليك سوى دفع رسوم الخدمة المقابلة للحصول على المنتج البديل، الذي يكون جديدًا أو معادلًا للعلامة التجارية الجديدة في الأداء والموثوقية.

وبعد إضافة Flyaway Coverage، أصبحت معظم سيناريوهات الحوادث الرئيسية التي يمكن أن تحدث أثناء الرحلة مغطاة الآن بواسطة DJI Care Refresh، مما يتيح لك الاستمتاع بمنتج DJI الخاص بك براحة بال أكبر في كل مرة تسافر فيها.

وبعد شراء DJI Care Refresh، تحتاج إلى دفع رسوم الخدمة المقابلة في كل مرة تتقدم فيها بطلب للحصول على البديل.

وتبلغ تكلفة استبدال المفقودة 225 دولار لطائرة DJI Mini 2، و 399 دولار لطائرة Mavic Air 2، وهو علاوة على سعر الضمان الممدد DJI Care Refresh.

وتبعًا لذلك، تدفع 50 دولار مقابل DJI Mini 2 و 80 دولار مقابل Mavic Air 2، وإذا كنت تمتلك إحدى هذه الطائرات المسيرة والضمان الممتد، فأنت مؤهل لاستبدال Flyaway Coverage من الآن فصاعدًا.

وتقدم DJI Care Refresh (خطة لمدة عام واحد) بديلين، بما في ذلك فرصة واحدة لاستخدام Flyaway Coverage، بينما تقدم DJI Care Refresh (خطة لمدة عامين) ثلاثة بدائل، بما في ذلك فرصتان لاستخدام Flyaway Coverage.

ولا تغطي تغطية DJI إذا فقدت طائرتك المسيرة أو سُرقت، ويبدو أن الشركة الصينية قد أحرزت تقدمًا في هذا الصدد، حيث انخفض معدل الطائرات المسيرة المفقودة أثناء الطيران في الوقت الحاضر.





