كيف ستحسن ميزة Shuffle Play تجربة مشاهدة المحتوى في نتفليكس؟

أكدت مسئول بارز في شركة (نتفليكس) Netflix ضمن المؤتمر الأخير للإعلان عن النتائج المالية للعام السابق أن هناك ميزة جديدة تُسمى (Shuffle Play) ستتاح لمعظم مستخدمي المنصة في العالم خلال النصف الأول من هذا العام 2021، بعد اختبارها طوال العام السابق في أسواق محددة.

ولكن ما هي ميزة (Shuffle Play، وكيف ستساعد في تحسين تجربة مشاهدة المحتوى في المنصة؟

ميزة (Shuffle Play) في منصة نتفليكس هي عبارة عن خيار يسمح لك باختيار المحتوى بناءً على سجل المشاهدة، مما يساعدك على تجنب قضاء وقت طويل لاختيار ما تشاهده من ضمن المحتوى المتعدد في منصة نتفليكس والتوصيات التي تظهر لك في الشاشة الرئيسية.

ويقول (جريج بيترز) Greg Peters مدير العمليات وكبير مسؤولي المنتجات في نتفليكس: “إن الميزة مصممة للمستخدمين لإعلامنا بأنهم يريدون فقط تخطي عملية التصفح تمامًا، حيث يمكنهم الضغط على خيار (Shuffle Play) وستختار لهم المنصة عنوانًا عشوائيًا لمشاهدته مباشرة”.

وتأتي هذه الميزة الجديدة ضمن جهود منصة نتفليكس لتسهيل العثور على المحتوى لمشاهدته، حيث أضافت في العام الماضي علامة التبويب تُسمى (جديد وشائع) New & Popular تتيح لك العثور على الكثير من المحتوى الجديد والشائع وكذلك المحتوى القادم للمنصة.

والآن مع انتظار وصول هذه الميزة رسميًا في الأيام القادمة، ما يزال بإمكانك تجربة اختيار مشاهدة المحتوى عشوائيًا من خلال بعض امتدادات المتصفح والتطبيقات التابعة للجهات الخارجية التي توفر هذه الميزة سواء عبر الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

أولًا: مستخدمي منصة نتفليكس عبر الويب:

إذا كنت تستخدم متصفح (جوجل كروم) Google Chrome لمشاهدة المحتوى في منصة نتفليكس فيمكنك تجربة الإضافات التالية:

ShuffleFlix : تتيح لك هذة الإضافة الانتقال إلى حلقة عشوائية لأي مسلسل تشاهده، بالإضافة إلى مشاهدة المحتوى الذي ليس لديك أي اهتمام بمشاهدته سابقًا.

Randflix : إذا كنت تواجه مشاكل مع الإضافة السابقة، فإن هذه إضافة ( Randflix ) تعتبر البديل الأفضل لها ويؤدي الوظيفة نفسها.

إذا كنت تستخدم متصفح (فايرفوكس) Firefox لمشاهدة المحتوى في منصة نتفليكس فيمكنك تجربة الإضافات التالية:

Netflix Shuffle : تتيح لك التبديل إلى حلقات عشوائية للعرض التلفازي نفسه، ولكنها تعمل فقط مع قائمة معينة من العروض، لذا إذا كنت تهتم فقط بمشاهدة عرض تلفازي واحد، مثل: Braking Bad فيمكنك استخدام الإضافة للعثور على حلقات عشوائية للعرض نفسه.

Better Netflix : توفر لك هذه الإضافة ميزة العثور على حلقات عشوائية من أي عرض تشاهده حاليًا أو فيلم ما بحسب سجل المشاهدة الخاص بك، ولكن في الوقت نفسه لا توفر ميزات المشاهدة الشائعة، مثل: القدرة على تغيير مستوى الصوت باستخدام الماوس.

Netflix Roulette : مع أن هذه الأداة ليست إضافة للمتصفح أو أي شيء مرتبط مباشرةً بمنصة نتفليكس نفسها، إلا أنها تتيح اختيار عرض أو فيلم عشوائي لمشاهدته بناءً على أي كلمات مفتاحية تدخلها للعثور على محتوى لمشاهدته بسرعة.

ثانيًا: مستخدمي نظام iOS:

إذا كنت ترغب في مشاهدة المحتوى في منصة نتفليكس باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد من آبل، فيمكنك استخدام اختصار (Pick A Movie) لمساعدتك في العثور على عنوان فيلم عشوائي أو حلقات من عرض تلفازي محدد

ثالثًا: مستخدمي نظام أندرويد:

إذا كنت تستخدم تطبيق نتفليكس في جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد؛ يمكن استخدام تطبيق (Upflix) في اختيار العروض لمشاهدتها بشكل عشوائي، كما يمكنك أيضا استخدام تطبيق (JustWatch) لمعرفة هل العروض التلفازية والأفلام المفضلة لديك متاحة على منصة نتفليكس لمشاهدتها.





