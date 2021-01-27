جوجل تنهي دعمها لتطبيق الواقع الافتراضي Tilt Brush

تعمل شركة جوجل على إنهاء دعمها لأحد منتجات الواقع الافتراضي المميزة، وقالت في تدوينة: إنها أوقفت تطويرها الداخلي النشط لتطبيق الرسم للواقع الافتراضي Tilt Brush وفتحت مصادر المشروع حتى يتمكن المجتمع من الاستمرار في استخدام التطبيق.

وقالت جوجل: إن هذه الخطوة تسمح للجميع بمعرفة كيفية بناء المشروع، بالإضافة إلى تشجيعهم على أخذه في الاتجاهات القريبة والعزيزة عليهم.

واستحوذت جوجل على Tilt Brush في عام 2015 بعد إطلاقه في HTC Vive و Oculus Rift، وسرعان ما تم دمجه في خطط الواقع الافتراضي الأكبر للشركة، مثل نظارات Google Cardboard و Daydream.

وأطلقت جوجل التطبيق للمرة الأولى عبر SteamVR في عام 2016، وشق طريقه إلى جميع منصات الواقع الافتراضي الرئيسية، بما في ذلك Oculus Quest و PlayStation VR و Valve Index.

ويعد الرسم الثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي هو الميزة الرئيسية لتطبيق Tilt Brush، وتلقى التطبيق تحديثات عديدة خلال فترة تطويره، بما في ذلك دعم اللاعبين المتعددين ومجموعة الأدوات المفتوحة المصدر التي توفر القدرة على تصدير الرسومات لاستخدامها في الرسوم المتحركة.

مع هذا الإعلان، اقترب هذا التطوير من نهايته، وأصبح الدعم المستقبلي للتطبيق في أيدي المجتمع الذي لا يزال يستخدمه.

ويمكن الآن الوصول إلى التعليمات البرمجية لتطبيق Tilt Brush عبر منصة GitHub، لكن جوجل تقول: إنه يجب إزالة بعض الميزات من الإصدار المفتوح المصدر بسبب قيود الترخيص.

وتقدم الشركة إرشادات مفصلة حول كيفية إعادة بناء تلك الميزات المفقودة في التطبيق، وبالإضافة إلى ذلك، يظل Tilt Brush متاحًا للتنزيل عبر جميع متاجر تطبيقات الواقع الافتراضي الرئيسية.

وأوقفت الشركة نظارات Daydream VR، وتحولت Google Cardboard إلى المصدر المفتوح في عام 2019، وأغلقت منصة Jump لإنشاء مقاطع فيديو 360 درجة في العام نفسه، وانتهت رحلات الواقع الافتراضي الميدانية Google Expeditions في عام 2020.

ويمثل Tilt Brush التطبيق الأحدث في سلسلة مشاريع جوجل للواقع الافتراضي المتوقفة، وتشمل مشاريعها المتبقية في هذا المجال إصدارات الواقع الافتراضي من يوتيوب و Google Earth، بالإضافة إلى استوديو تطوير الألعاب Owlchemy Labs.

ومن الواضح أن تحويل الأشياء إلى المصدر المفتوح يبدو وكأنه حل وسط مفيد للأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هذه المنتجات كل يوم، ودون موارد جوجل، فإن كل ما هو جديد بالنسبة إلى Tilt Brush يظل بعيدًا.





