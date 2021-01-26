4 ميزات في PS5 نتمنى رؤيتها في منصة Xbox Series X

تعتبر منصة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X من أفضل منصات الألعاب التي أطلقتها شركة مايكروسوفت في الفترة الأخيرة حيث تأتي بالعديد من الميزات، مثل: مقبس لسماعة الرأس، وزر المشاركة، وميزة الاستئناف السريع للعب التي تتيح لك الانتقال بسلاسة بين الألعاب التي تلعب بها في المنصة، دون الحاجة إلى إعادة تشغيل كل لعبة من البداية في كل مرة تريد التبديل فيها.

ولكن مقارنةً بمنصة الألعاب المنافسة (بلاي ستيشن 5) Play Station 5 من شركة سوني فإنها لا تزال تفتقد إلى بعض الميزات التي ربما تعتبر ضرورية لبعض اللاعبين، ومن ثم نجد أن تضمين بعض الميزات التي سنذكرها في هذا المقال بلا شك سيُحسن من تجربة اللعب بشكل عام في منصة (Xbox Series X).

1- المشغلات التكيفية:

تعتبر ميزة (المشغلات التكيفية) Adaptive Triggers لوحدة التحكم DualSense واحدة من أهم الميزات التي تجدها في منصة (بلاي ستيشن 5)، حيث تضيف هذه الميزة تجربة لعب غامرة عند اللعب بالألعاب التي تدعمها، مثل: لعبة Astro’s Playroom.

ومن ثم نجد أن تضمين هذه الميزة في وحدة التحكم الخاص بمنصة (Xbox Series X) قد يكون أفضل شيء تقوم به شركة مايكروسوفت، حيث وجد الاستطلاع الذي نشرته الشركة لمالكي المنصة للسؤال عن هل يرغبون في رؤية ميزات مماثلة في وحدة تحكم (Xbox) تعليقات إيجابية للغاية.

2- إمكانية ضبط مجموعة من الإعدادات وتطبيقها على الألعاب تلقائيًا:

تتيح لك منصة (PS5) إمكانية ضبط مجموعة من الإعدادات سابقًا ليتم تطبيقها بشكل عام على الألعاب لاحقًا بدون الحاجة إلى ضبطها في كل لعبة على حدى، مثل: وضع الدقة في الألعاب، ومستوى الصعوبة المفضل لديك، وإذا كنت تريد تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها.

حيث توفر هذه الميزة الكثير من الوقت عند اللعب بالألعاب في كل مرة تُشغل فيها الجهاز، والآن بما أن هذه الميزة كانت موجودة سابقًا في طراز منصة (Xbox 360)، فإن إعادتها مرة أخرى إلى منصة (Xbox Series X) سيكون رائعًا للغاية وستجد ترحيب كبير من اللاعبين.

3- ردود الفعل اللمسية:

تعد ميزة (ردود الفعل اللمسية) Haptic feedback طريقة أكثر دقة للاندماج عند اللعب، حيث تسمح لوحدة التحكم بالاهتزاز في أماكن محددة وبكثافة معينة، وتعتبر هذه الميزة التوجه القادم في معظم وحدات التحكم، حيث إن شركة سوني قد إضافتها إلى وحدة التحكم الخاص بها بالإضافة إلى شركة Nintendo.

ومن ثم نجد أن تضمين هذه الميزة في الطراز القادم من وحدة التحكم (DualShock) الخاص بشركة مايكروسوفت هو ما ينتظره اللاعبون بشدة لتحسين تجربة اللعب، خاصة وأن العديد من ألعاب الفيديو أصبحت تدعم هذه الميزة.

4- كتم صوت التلفاز عند استخدام سماعة الرأس:

عندما تقوم بتوصيل سماعة الرأس بوحدة التحكم (DualSense)، تتعرف منصة (PS5) على سماعة الرأس وتقوم بكتم صوت التلفاز تلقائيًا، وهذه الميزة مدعومة حتى عند توصيل سماعة رأس لاسلكية، حيث يمكنك اللعب بالألعاب بدون تشغيل صوت التلفاز وهو مفيد للغاية لإنها تمنع إزعاج أي شخص يتواجد معك في الغرفة نفسها.

ولكن هذه الميزة لا توجد في منصة (Xbox Series X)، فعند توصيل سماعة الرأس لا يحدث شيء، بدلًا من ذلك يجب عليك استخدام جهاز التحكم عن بُعد لخفض مستوى صوت التلفاز يدويًا، ومن ثم نجد أن هذه الميزة أصبحت ضرورية ويجب على مايكروسوفت تضمينها في منصة الألعاب الخاصة بها.





