نظرًا إلى أن الهواتف الذكية الرائدة التي تطلقها الشركات الكبرى، مثل: آبل وسامسونج وجوجل وأبو و(ون بلس) أصبحت مرتفعة الأسعار للغاية، فقد تشعر في بعض الأحيان أنك مجبر على مواكبة هذه الأسعار المتزايدة، لكن مع ذلك نجد أن معظم هواتف الفئة المتوسطة التي تأتي بأسعار تترواح من 500 إلى 700 دولارٍ تقدم الأداء القوي وعمر البطارية الطويل وجودة الكاميرا نفسها تقرييًا التي نجدها موجودة في الهواتف الرائدة،مما يجعل الحصول على واحد من هذه الهواتف في هذه الفترة بالتحديد أفضل صفقة لك.

ولكن لماذا يعتبر شراء هاتف ذكي من الفئة المتوسطة هو الخيار الأفضل اليوم؟



قد يجد بعض مستخدمي الهواتف الرائدة أن العودة إلى الوراء واستخدام هاتف من الفئة المتوسطة منخفض التكلفة أمرًا مثيرًا للقلق بعض الشيء، خاصةً إذا كان هؤلاء المستخدمين من الذين يبحثون عن أحدث الميزات في الهواتف الذكية.

ولكن من ناحية أخرى أصبحت هواتف الفئة المتوسطة أكثر تطورًا في الفترة الأخيرة وخيارًا مناسبًا للكثيرين، وذلك لأنها غالبًا ما تأتي بمواصفات قوية، مثل: الأداء القوي، والكاميرا المحسّنة، والبطاريات الكبيرة التي تدعم سرعات الشحن السريعة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وغيرها من الميزات التي توجد في الهواتف الرائدة، وفي بعض الأحيان قد تتفاجأ بالعديد من الميزات الرائعة التي يدعمها هاتف من الفئة المتوسطة عند استخدامك له، مما يجعله أفضل صفقة لك مقابل التكلفة المالية التي تنفقها في الهواتف الرائدة الرئيسية.

الكثير من خيارات هواتف الفئة المتوسطة بمواصفات قوية:

غالبًا ما تُصنف هواتف الفئة المتوسطة بأنها تقع ضمن النطاق السعري الذي يتراوح من 500 دولارٍ إلى 700 دولارٍ، ولكن ماهي ميزاتها ومواصفاتها؟

يعتبر هاتف (Pixel 4a 5G) من جوجل هو المعيار الأساسي لهواتف الفئة المتوسطة في الفترة الأخيرة، حيث يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 6.2 بوصات، وكاميرات خلفية مزدوجة رائعة، ومقبس تقليدي لسماعات الرأس، ويدعم تقنية NFC، كما يعمل بمعالج (Snapdragon 765G) الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.

نتيجة لذلك نجد أن معظم هواتف الفئة المتوسطة من الشركات الأخرى تأتي بالميزات نفسها، مع اختلاف طفيف في بعضها، مثل: جودة الكاميرا أو شاشة أكبر أو عمر بطارية طويل، بالإضافة إلى الميزات الأخرى الشائعة.

وبينما قد تفترض أن الهواتف التي تبلغ تكلفتها 300 دولارٍ تقدم أداءً أبطأ من هاتف (Pixel 4a 5G) الذي تبلغ تكلفته 500 دولارٍ، إلا أنه ليس هذا هو الحال بالضرورة، حيث نجد أن سعر هاتف جوجل هو نتيجة لإضافة تقنية اتصال الجيل الخامس 5G التي غالبًا ليست مطلوبة بشدة الآن.

ومن ثم نجد أن هواتف الفئة المتوسطة الأرخص، مثل: هاتف (Pixel 4a 5G) و (iPhone SE 2020) و (Galaxy S20 FE) توفر أداءً مشابهًا بسعر أقل بكثير، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن هواتف الفئة المتوسطة غالبًا ما تفتقر إلى ميزات، مثل: الشحن اللاسلكي ومقاومة المياه.

ما هي نقطة البيع الرئيسية لهواتف الفئة المتوسطة؟

من أهم نقاط البيع للهواتف الرائدة التي تأتي بتكلفة 1000 دولار أو أكثر هي أنها تدوم لفترة طويلة، ولكن مع ذلك نجد أن هواتف الفئة المتوسطة الموجودة اليوم توفر الميزة نفسها، بفضل ميزاتها القوية وتحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان المنتظمة.

حيث تتميز معظمها بقوة الأداء، ومن ثم طالما أن هاتفك يحتوي على معالج حديث وقوى فلن تواجه أي مشكلة في تشغيل التطبيقات والألعاب المعتادة خلال السنوات القليلة المقبلة، فقط ربما ستواجه مشكلات مع التطبيقات التي تستهلك الكثير من موارد الهاتف، مثل: الألعاب الثلاثية الأبعاد.

ولكن إذا كنت تريد أيضًا مواكبة الميزات الجديدة وتصحيحات الأمان، وفي الوقت نفسه إذا كنت تخطط لاستخدام هاتف من الفئة المتوسطة لأكثر من عامين، ففي هذه الحالة يجب عليك شراء هاتف من الهواتف التابعة لشركات جوجل وسامسونج وآبل على وجه التحديد.

حيث توفر هذه الشركات الثلاثة ضمان ثلاثة سنوات من تحديثات الأمان وسنتان من تحديثات نظام التشغيل – آبل توفر حوالى 5 سنوات – حيث تعتبر تحديثات نظام التشغيل وتصحيحات الأمان المنتظمة ضرورية للغاية حيث تجعلك محميًا واقل عرضة للاختراق والأخطاء والتطبيقات غير الآمنة.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في حين أن العلامات التجارية الأخرى، مثل: OnePlus و LG و ASUS و Motorola و Sony لا تلتزم بدورات تحديث لنظام التشغيل مدتها 3 سنوات، إلا أن هواتفهم عادةً ما تكون أكثر فعالية وأفضل صفقة مقابل التكلفة من الشركات الثلاثة السابقة وهو ما قد يكون خيار جيد إذا كنت لا تهتم بتحديثات نظام التشغيل أو تصحيحات الأمان.

هل تحتاج حقًا إلى ميزات متطورة؟

تقدم طرز هواتف الفئة المتوسطة أداءً رائعًا يدوم لفترة طويلة، وغالبًا ما تدعم الميزات التي كانت حصرية للطرز الرائدة قبل عامين أو ثلاثة أعوام فقط، ولكن ماذا عن جميع الميزات المتطورة الرائعة التي تأتي مع هاتف بقيمة 1000 دولار؟ ألا تستحق هذه الميزات الأموال الإضافية؟

الإجابة المختصرة، هي: نعم، تستحق بعض الميزات الرئيسية في الهواتف الذكية الرائدة دفع المال للحصول عليها، لكن هذا يعتمد على طبيعة عملك وطريقة استخدامك للهاتف، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تستخدم الهاتف في عملك وتسافر كثيرًا فميزات متطورة، مثل: مقاومة الماء والشحن اللاسلكي، ودعم شبكات الجيل الخامس وغيرها قد تجعل تجربة استخدامك للهات أكثر سلاسة.



ولكن إذا كنت تستخدم الهاتف لتصفح الإنترنت واللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو فهاتف ذكي من الفئة المتوسطة سيقدم لك كل ما تحتاج إليه بسعر مناسب جدًا.





