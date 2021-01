كيف يمكنك تخصيص هاتف آيفون الذي يعمل بنظام iOS 14؟

سيُطلب منك تحديد الطريقة التي تريد بها استخدام هذه الإعدادات، اضغط على خيار (Apply to This Widget Only) لتطبيق الإعدادات فقط على الأداة التي تقوم بإنشائها، أو خيار (Update Theme Everywhere) لتطبيقها على عناصر واجهة المستخدم الأخرى التي قمت بإنشائها بالفعل بالإضافة إلى الأداة الجديدة التي تقوم بإنشائها.