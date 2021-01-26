تعتبر سلسلة هواتف (Huawei P40) من بين أفضل هواتف عام 2020، حيث تأتي بالعديد من الميزات الرائعة، مثل: الكاميرات العالية الجودة – حيث صُنفت كأفضل الهواتف الذكية للتصوير لعام 2020 – وعمر البطارية الطويل، لكن مع ذلك تفتقد إلى تطبيقات جوجل وخدماتها نسبة للحظر المفروض على الشركة من الحكومة الأمريكية، وهذه المشكلة ليس من المتوقع حلها في تشكيلة هواتف (Huawei P50) القادمة ولكن قد يتم تحسينها على الأقل.

إليك كل ما تريد معرفته عن سلسلة هواتف Huawei P50 القادمة:

التصميم:

حتى الآن، لا توجد العديد من الصور الرسمية التي تظهر تصميم أي من هواتف سلسلة P50 القادمة م هواوي، ولكن كشف المسرب الشهير والموثوق (Steve H. McFly) عن طراز هاتف (Huawei P50 Pro) القادم الذي ظهر بتصميم شاشة منحنية، وحافات صغيرة، وكاميرا ذات عدسة واحدة مثقوبة في الوسط العلوي.

بالإضافة إلى وجود أزرار الطاقة والتحكم في الصوت على الحافة اليمنى، ووفقًا للمصدر نفسه، فإن طراز (Huawei P50 Pro) سيحتوي على شاشة بقياس 6.6 بوصات، بالإضافة إلى تضمين تقنية العدسات السائلة المبتكرة لتحسين سرعات التركيز بشكل كبير.

في تسريب آخر ظهرت صورًا تبين المعيار الأساسي لسلسة هواتف (Huawei P50) بشكل عام، حيث تُظهر الصور وجود الكاميرا الأمامية مدمجة في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة، وكاميرا رباعية العدسات موضوعة في إطار مستطيل كبيرة في الجهة الخلفية من الهاتف، ومع ذلك، فإن هذه الصور تبدو منخفضة الجودة، لذا فهي غير موثوقة بشكل كبير.

المواصفات والميزات:

حتى الآن، لم تظهر الكثير من التفاصيل عن المواصفات أو الميزات التي قد تأتي بها هواتف (Huawei P50)، ولكن استنادًا إلى الصورة المسربة سابقًا، فمن المحتمل أن تستخدم سلسلة الهواتف هذه مجموعة المعالجات نفسها الموجودة في طراز هاتف (Huawei Mate 40)، وتحديداً معالج الشركة الأحدث (كيرين 9000) Kirin 9000 المصنوع بتقنية 5 نانومتر.

ولكن مع ذلك، ونظرًا إلى الحظر المفروض على الشركة فقد ظهرت تقارير تفيد بأن الشركة ستتوقف عن استخدام معالجات (Kirin) بعد طلب الحكومة الأمريكية من شركة (TSMC) التايوانية – المورد الرئيسي لشركة هواوي – إيقاف التعاون مع الشركة بعد عام 2020.

ولكن في الوقت نفسه، ظهر تقرير حديث يفيد بأن شركة هواوي قد قامت بالفعل بتخزين ما يكفي من معالجات (Kirin 9000) لتضمينها في هواتف (Huawei P50) القادمة قبل سريان أمر الحظر بشكل رسمي، إضافة إلى ذلك يمكن القول أيضًا إنه ما لم تتغير الأمور في علاقة الشركة الصينية مع الإدارة الأمريكية الجديدة في الأيام القادمة فإن هواتف (Huawei P50) لن تتمكن من الوصول إلى تطبيقات جوجل وخدماتها.

ومن المتوقع أن تستمر هواتف (Huawei P50) القادمة بالعمل بنظام التشغيل أندرويد مثلها مثل هواتف الشركة الحديثة الأخرى التي لديها نظام التشغيل الأساسي ولكن عليها الاعتماد على متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ومع ذلك، هناك احتمال أن تتمكن الشركة من تجهيز هواتفها القادمة للعمل بنظام التشغيل (Harmony OS) الخاص بها في أسواق محددة، مع استمرار حصول الأسواق الأخرى على نظام التشغيل أندرويد.

تاريخ الإصدار والسعر:

يعتبر تاريخ إطلاق هواتف (Huawei P50) هو الأمر الوحيد شبه المؤكد، حيث تتطابق معظم التقارير الصادرة بأن موعد الإطلاق سيكون في النصف الأول من هذا العام 2021، وهو متوقع بشكل كبير نظرًا إلى تواريخ إطلاق الطرز السابقة.

ومن ثم سنجد أن نهاية شهر مارس من هذا العام سيكون محتملًا بشكل كبير أن يكون الموعد المحدد وبالتحديد في يوم 27 من الشهر نفسه، ومن المتوقع أن تُشحن بعد ذلك للأسواق في غضون أسبوعين من تاريخ الإعلان لتكون متوفرة للمستهلكين بشكل رسمي في أوائل شهر أبريل من هذا العام.

أما عن السعر فهذا غير معروف، ولكن استنادًا إلى السعر المبدئي عند إطلاق الطراز السابق (Huawei P40) الذي يبدأ من 900 دولارًا فمن المتوقع أن يكون السعر المبدئي للطراز الرئيسي من تشكيلة هواتف (Huawei P50) هو نفسه، مع توقع ارتفاع السعر المبدئي للطرز الأخرى (P50 Pro) و (P50 Pro Plus)، وكما هو الحال فمن شبه المؤكد عدم توفر هذه الهواتف في الولايات المتحدة.





