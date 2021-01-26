سوني تطلق هاتف Xperia Pro مقابل 2500 دولار

أطلقت شركة سوني هاتف Xperia Pro، الذي يأتي بسعر يبلغ 2500 دولار، بمعنى آخر، يمكنك شراء هاتفي Xperia 1 II أو ثلاثة أجهزة Galaxy S21.

ويعد Xperia Pro الهاتف الذكي الأول من سوني المزود بتقنية الجيل الخامس الذي يطلق في الولايات المتحدة.

وتستهدف سوني من خلال الجهاز المستخدمين المحترفين، الذين تأمل أن يستخدموا مدخل HDMI لتحويل الهاتف إلى شاشة كاميرا خارجية واتصال 5G لتحميل اللقطات أو البث المباشر بسرعة.

وتقول شركة سوني: إنها لا تخطط حاليًا لإطلاق Xperia Pro في أوروبا.

وبعيدًا عن مدخلات HDMI ودعم 5G في الولايات المتحدة، فإن جهاز Xperia Pro يشبه إلى حد كبير جهاز Xperia 1 II للعام الماضي.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 865 مع بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وتوجد في الجهة الخلفية الكاميرا الواسعة نفسها بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرا المقربة، والكاميرا الفائقة الاتساع، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت و 512 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع.

ويشتمل Xperia Pro أيضًا على شاشة من نوع HDR OLED بقياس 6.5 إنشات وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، التي تصفها سوني بأنها بدقة 4K، لكنها في الواقع تتمتع بدقة أقل من دقة 4K تبلغ 3840×1644 بكسل.

ويباع هاتف Xperia 1 II مقابل 1200 دولار، ويزيد Xperia Pro عن ضعف سعره، لكن سوني تقول: إن دعمها لشبكات الجيل الخامس ومدخلات HDMI قد تكون مفيدة بشكل لا يصدق للمستخدمين المحترفين.

وهناك مدخل HDMI موجود في الجزء السفلي من الهاتف حيث يوجد منفذ USB-C في Xperia 1 II، ولا يزال منفذ USB-C الخاص بالجهاز الجديد في الجزء السفلي، لكن تم نقله إلى اليسار.

وتقول سوني: إن الهاتف قادر على تشغيل بث فيديو HDR بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ويجب أن يعمل مع أي كاميرا بها مخرج HDMI.

ويعني ذلك من الناحية العملية أنه يمكنك توصيل الهاتف بإخراج HDMI للكاميرا، واستخدام شاشته الأكبر للحصول على عرض أوضح لكل ما يتم تصويره.

ويمكنك الضغط لتكبير الصورة المعروضة عبر الشاشة أو تراكب خطوط الشبكة للمساعدة في التأطير.

ويمكن لجهاز Xperia Pro بث لقطات من مدخلات HDMI الخاصة به إلى يوتيوب مباشرة، وهو يدعم StreamLabs و StreamYard للبث إلى المنصات الأخرى، مثل: Twitch و Facebook Live.

ويدعم الهاتف كلاً من Sub-6GHz و mmWave، وتزعم سوني أن لديه مجموعة هوائيات مميزة بأربعة اتجاهات فريدة لزيادة الاستقبال.

ويوجد أيضًا تطبيق شبكة مدمج يعرض سرعات التحميل والتنزيل في الوقت الفعلي، ويمكنه مساعدتك في العثور على أفضل موضع للحصول على الإشارة.

ويمتد اتصال الكاميرا أيضًا إلى مشاركة الصور، حيث يتيح اتصال USB السلكي بين كاميرا Alpha 7S III و Xperia Pro سرعة نقل الصور.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى منفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، وزر اختصار مخصص، ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ومكبرات صوت استريو، ونظام أندرويد 10.

ومنذ بدأت حملة التشويق لهذا الهاتف في وقت مبكر من العام الماضي، أكدت سوني أنه جهاز للمستخدمين المحترفين، وسعره البالغ 2500 دولار يجعل هذا الأمر أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.





