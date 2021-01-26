إنستاجرام تضيف لوحة التحكم الاحترافية للمبدعين

تعمل منصة إنستاجرام على ميزة جديدة لأصحاب الأعمال والمؤثرين، حيث يضيف التطبيق ميزة لوحة التحكم الاحترافية الجديدة التي تجمع جميع أدوات العمل الخاصة بالتطبيق في مساحة مخصصة في التطبيق.

وتعتبر لوحة التحكم الاحترافية الجديدة مخصصة لأي شخص يستخدم إنستاجرام بشكل احترافي ومتاحة للمبدعين وحسابات الأعمال.

وقد يرى صناع المحتوى اختصارات لشراكات المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية والميزات الأخرى لتحقيق الدخل، بينما يمكن للمطعم أو صاحب المتجر تتبع الإعلانات أو إعداد ميزات التسوق.

وتعرض لوحة التحكم الاحترافية الجديدة أيضًا تحليلات الحساب والارتباط بالبرامج التعليمية والمقالات المفيدة الأخرى.

ويشار إلى أن هذه الميزات ليست جديدة تمامًا بالنسبة لمنصة إنستاجرام، لكنها المرة الأولى التي تركز فيها الشركة على جميع أدوات أعمالها في مكان واحد.

ويسلط التحديث الضوء أيضًا على الأهمية المتزايدة لإنستاجرام بالنسبة للشركات والمؤثرين على حد سواء.

وكثفت شركة فيسبوك حديثًا جهودها لتلبية احتياجات مستخدمي إنستاجرام الذين تعتمد أعمالهم على المنصة، وأضافت ميزات التسوق إلى كل قسم تقريبًا من تطبيقها.

وبالنسبة للمبدعين، قدمت الشركة إعلانات تجارية لمقاطع فيديو IGTV وغيرها من ميزات تحقيق الدخل التي طال انتظارها.

وقالت المنصة: في حين أن بعض هذه الموارد موجودة عبر إنستاجرام، نأمل أن نجعل من السهل على المحترفين اكتشاف الأدوات الأكثر ملاءمة لهم والوصول إليها من خلال جمعها معًا في مكان مركزي واحد.

وتعتبر اللوحة بمثابة واجهة للمساعدة في تتبع أدائك والوصول إلى الأدوات الاحترافية، وتساعدك على اتخاذ القرارات الأفضل لتنمية أعمالك والبقاء على اطلاع على المنصة.

وتقول إنستاجرام: إن أكثر من 82 مليون حساب قد زار مركز الموارد الاحترافية الذي أطلقته في شهر نوفمبر الماضي بصفته مكانًا مركزيًا واحدًا للوصول إلى الميزات، بما في ذلك الشارات وأدوات المحتوى التي تحمل علامة تجارية ومتجر إنستاجرام و Instagram Checkout.

وواجهت إنستاجرام ضغوطًا متزايدة لمساعدة مستخدميها الأكثر شهرة على كسب المال، حيث أصبح لدى المبدعين المزيد والمزيد من المنصات التي يمكنهم الرجوع إليها.

وأطلقت تيك توك صندوقًا بقيمة 200 مليون دولار لدفع رواتب نجومها في الصيف الماضي، وبدأت سناب شات حديثًا حملة قوية للدفع للمستخدمين مقابل مقاطع الفيديو الشهيرة عبر ميزة Spotlight الجديدة.





