هواوي تنفي وجود خطط لبيع سلسلتي P و Mate

أفادت وكالة رويترز أن شركة هواوي الصينية تجري محادثات لبيع علامتيها الذكيتين المتميزتين P و Mate، وهي خطوة قد تشهد خروج الشركة في النهاية من مجال صناعة الهواتف الذكية المتطورة.

وتتواصل المحادثات منذ شهور بين الشركة الكبرى عالميًا لتصنيع معدات الاتصالات واتحاد تقوده شركات الاستثمار المدعومة من حكومة شنغهاي.

وبدأت هواوي في استكشاف إمكانية بيع العلامات التجارية داخليًا في وقت مبكر من شهر سبتمبر الماضي، وبلغت قيمة شحنات هواتف Mate و P نحو 39.7 مليار دولار بين الربع الثالث 2019 والربع الثالث 2020.

ومع ذلك، لم تتخذ هواوي قرارًا نهائيًا بشأن البيع، وقد لا تنتهي المحادثات بنجاح، حيث لا تزال الشركة تحاول تصنيع رقاقات Kirin العالية الجودة المصممة محليًا، التي تشغل هواتفها الذكية.

وردًا على ذلك، أصدر مسؤولو هواوي بيانًا لوسائل الإعلام الصينية بأن الشركة ليس لديها خطط لبيع أعمال الهواتف المحمولة الخاصة بها وأنها تواصل بناء الهواتف المتطورة، لكن البيان لا يوضح بالتفصيل كيف قد يحدث ذلك.

وقال متحدث باسم هواوي: علمت هواوي أن هناك شائعات لا أساس لها بشأن البيع المحتمل لعلاماتنا التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، وليس هناك أساس لهذه الشائعات على الإطلاق، وليس لدى هواوي مثل هذه الخطة.

ويشير البيع المحتمل لخطوط الهواتف الذكية المتميزة من هواوي إلى أن الشركة لديها أمل ضئيل في أن إدارة بايدن الجديدة قد تغير موقفها تجاه قيود سلسلة التوريد المفروضة عليها منذ شهر مايو 2019.

وقد تشكل شركات الاستثمار المدعومة من حكومة شنغهاي اتحادًا للاستحواذ على علامتي P و Mate، وهو نموذج مشابه لصفقة هونر، ومن المرجح أيضًا أن تحتفظ هواوي بفريق إدارة P & Mate الحالي للكيان الجديد، إذا تمت الصفقة.

وأعلنت هواوي في شهر نوفمبر الماضي عن بيع علامتها التجارية للهواتف ذات الميزانية المحدودة هونر إلى اتحاد مكون من 30 تاجرًا بقيادة شركة مدعومة من حكومة شنتشن بقيمة بلغت أكثر من 15.5 مليار دولار.

وكان الهدف من بيع هونر هو الحفاظ على العلامة التجارية ذات الميزانية المحدودة، حيث أعاقت العقوبات الأمريكية سلسلة التوريد ومنعت وصول هونر إلى المكونات الرئيسية، مثل: الرقاقات.

وقد يكون لدى هواوي هدف مماثل في متابعة بيع العلامات التجارية للهواتف المحمولة، حيث إن أحدث خطط هواوي للعلامتين التجاريتين الراقيتين كانت مدفوعة بإمدادات الرقاقات غير الكافية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلك في الشركة، (ريتشارد يو) Richard Yu، في العام الماضي: إن القيود الأمريكية تعني أن هواوي قد تتوقف قريبًا عن تصنيع رقاقات Kirin، ويتوقع المحللون أن ينفد مخزونها من الرقاقات هذا العام.

وتعد سلسلة هواتف P و Mate من بين أفضل اللاعبين في سوق الهواتف الذكية الراقية في الصين وتتنافس مع هواتف آيفون من آبل، وسلسلة Mi و Mix من شاومي وسلسلة Find من أوبو.

وساهمت العلامتان التجاريتان بنحو 40 في المئة في إجمالي مبيعات هواوي خلال الربع الثالث من عام 2020، ولاحظ المحللون عدم كفاية الإمدادات الأخيرة لسلسلة P40 و Mate 40 بسبب النقص الحاد في المكونات.





