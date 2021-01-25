هاتف Oppo A55 5G يصل ببطارية 5000 ميلي أمبير

أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الذكي الأحدث في الصين، الذي يطلق عليه اسم Oppo A55 5G، والذي يأتي مع شرائح Dimensity 700 من ميدياتيك وبطارية كبيرة السعة، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار OPPO A93 5G.

وتحتوي مجموعة شرائح Dimensity 700 على أنوية Cortex-A76 القوية التي تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز وست أنوية Cortex-A55 موفرة للطاقة مسجلة بتردد 2 جيجاهرتز.

وتأتي الشريحة مصحوبة بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وقد زودت الشركة هاتف Oppo A55 5G بفتحة microSD لتوسيع التخزين الداخلي لما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويأتي الجهاز مزودًا بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1600×720 بكسل ومعدل التحديث القياسي البالغ 60 هرتز.

وتحتوي الشاشة على نتوء على شكل قطرة الماء مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، وتدعم نطاق ألوان NTSC بنسبة 71 في المئة، وكثافة بيكسلات تصل إلى 269 بكسل لكل إنش، ونسبة تباين 1500:1، وسطوع يبلغ 480 شمعة.

وهناك ثلاث كاميرات أخرى في الجهة الخلفية بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة f/2.2 وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f/2.4 وعدسة Portrait بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f/2.4.

وبالنظر إلى قيود مجموعة الشرائح، يسجل Oppo A55 5G مقاطع فيديو تصل دقتها إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما يتم تحديد مقاطع فيديو الحركة البطيئة بدقة 720 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة كبيرة تبلغ 5000 ميلي أمبير، لكنها لا تدعم الشحن السريع بل الشحن العادي بقدرة 10 واط، وهناك منفذ USB-C في الأسفل، بجانب منفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر، والماسح الضوئي لبصمات الأصابع المثبت على الجانب داخل زر التشغيل.

ويأتي الهاتف بلونين، هما الأسود Rhythm Black والأزرق Brisk Blue، ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1 المعتمدة على أندرويد 11.

ويعرض الهاتف للبيع حاليًا عبر قنوات التوزيع الخاصة بشركة أوبو في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت، مثل: Tmall و Suning، ويكلف 1599 يوان صيني، أي نحو 245 دولار أمريكي.

وقد يشق الهاتف طريقه إلى الأسواق العالمية في الأيام المقبلة حيث بدأ إطلاق الهواتف العاملة بشرائح MediaTek 5G خارج الصين.





