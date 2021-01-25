نيتفليكس تقدم صوتًا بجودة الاستوديو عبر أجهزة أندرويد

بعد طرح وضع الصوت فقط في أواخر العام الماضي، تضيف خدمة نيتفليكس الآن دعمًا لبرنامج ترميز الصوت xHE-AAC أو HE-AAC الممتد مع MPEG-DRC من أجل تقديم صوت بجودة الاستوديو عبر أجهزة أندرويد.

ويوفر برنامج الترميز الجديد وضوحًا محسنًا في البيئات الصاخبة، ويقيس الصوت بجودة الاستوديو، ويتكيف مع الاتصالات الخلوية المتغيرة لتقديم تجربة استماع أفضل عبر الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 9 أو الإصدارات الأحدث.

ووفقًا لتدوينة حديثة من خدمة البث، يوفر برنامج الترميز تحكمًا أفضل في النطاق الديناميكي وإدارة قوة الصوت لتقديم إخراج صوتي متسق عبر العناوين ووضوحًا أفضل في البيئات الصاخبة.

كما أنه يدعم التبديل السلس لمعدل البت، مما يساعده على تقديم صوت بجودة الاستوديو عند توفر النطاق الترددي الكافٍ وتقليص اتصال الشبكة المتقطع.

ولتقدير فوائد استخدام xHE-AAC، أجرت نيتفليكس اختبارًا شاملًا قبل بدء التطبيق وقدمت الملاحظات التالية:

أظهر xHE-AAC مع ارتفاع الصوت الافتراضي وإعدادات DRC تفاعل المستهلك المحسن على هاتف أندرويد على مستوى عالٍ.

كانت مستويات الحجم الموزونة بالوقت بالنسبة لترميز xHE-AAC أقل، وكان عدد المستخدمين أقل عند المستويات القصوى، ويعني هذا أن عددًا أقل من المستخدمين غير راضين عن مستوى الصوت الإجمالي.

انخفضت تفاعلات تغيير الحجم بشكل ملحوظ بالنسبة إلى ترميز xHE-AAC، مما يشير إلى أن إعدادات DRC قامت بعمل جيد في إدارة تغييرات الحجم داخل العروض.

انتقل المستخدمون بعيدًا عن مكبرات الصوت المدمجة بمعدل أقل بنسبة 7 في المئة عند الاستماع إلى xHE-AAC، وعندما كان المحتوى ذو نطاق ديناميكي عالي، فقد انتقلوا بنسبة 16 في المئة.

وكما ذكرنا سابقًا، فإن دعم xHE-AAC متاح عبر أجهزة أندرويد العاملة بنظام التشغيل أندرويد 9 أو الإصدارات الأحدث.

وفي حالة وجود جهاز مدعوم، يمكنك التحديث إلى أحدث إصدار من نيتفليكس وملاحظة الاختلاف في إخراج الصوت.

وقالت نيتفليكس: نحن متحمسون لتقديم الصوت الرائع لأعضائنا، حيث بدأنا بث الصوت المحيطي 5.1 قناة في 2010، وجلبنا Dolby Atmos في 2017، ومعدل البت التكيفي في 2019.

وأضافت: استمرارًا لهذا التقليد، نحن فخورون بأن نعلن أننا نجلب الآن برنامج الترميز xHE-AAC لأجهزة أندرويد المتوافقة، ومع قدرته على تحسين الوضوح في البيئات الصاخبة، والتكيف مع الاتصالات الخلوية المتغيرة، والتوسع في جودة الاستوديو، فإن xHE-AAC يكون بمثابة متعة صوتية للأعضاء.





