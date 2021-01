ميزة Time to Walk تقدم قصصًا ملهمة لمشتركي +Fitness

قد تطلق شركة آبل قريبًا ميزة تشبه البودكاست تسمى Time to Walk لمشتركي +Fitness ومالكي الساعات.

وتم وصف الميزة، التي ظهرت في الإصدار التجريبي المرشح للإصدار watchOS 7.3، في ملاحظات الإصدار على أنها تجربة صوتية في تطبيق Workout حيث يشارك الضيوف قصصًا ملهمة أثناء المشي.

وأصدرت شركة آبل مقطع فيديو ترويجيًا حول الميزة الجديدة ثم سحبته، وأظهرت لقطة شاشة من الفيديو أن ميزة Time to Walk تنطلق بقصة مدتها 30 دقيقة للمغني الكندي (شون مينديز) Shawn Mendes.

وتتضمن أيضًا قصصًا من المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية (دوللي بارتون) Dolly Parton، ومهاجم الدوري الاميركي للمحترفين (درايموند جرين) Draymond Green، والممثلة الأمريكية (أوزو أدوبا) Uzo Aduba، التي اشتهرت بدور (سوزان وارن) Suzanne Warren في مسلسل نيتفليكس المسمى Orange Is the New Black.

ومن المفترض أن يتمكن مشتركو +Fitness من فتح تطبيق Workout عبر Apple Watch واختيار Time to Walk والاختيار من إحدى القصص الصوتية للاستماع إليها أثناء سيرهم، ومن المحتمل أن تمتد الميزة إلى مستخدمي الكراسي المتحركة.

وبينما بدأت إعدادات Time to Walk في الظهور منذ أسابيع في الإصدارات التجريبية السابقة من watchOS 7.3 و iOS 14.4، لم يتم الوصول إلى القصص بعد، ويجب تشغيل الميزة عندما يتم إصدار تحديثات البرامج علنًا.

ويمكن تشغيل خيار جديد عبر Apple Watch لضمان إضافة القصص الجديدة من Time to Walk إلى تطبيق Workout عندما تصبح متاحة.

ويتم تنزيل القصص عندما تكون Apple Watch متصلة بالشاحن وبالقرب من آيفون المقترن، ويتم حذفها تلقائيًا عند الانتهاء من التمرين.

ويبدو أن هذه الميزة قد تم تنفيذها في البودكاست أو الموسيقى، لكن لا شك أن آبل حريصة على تقديم ميزات حصرية لتعزيز +Fitness.

وتم إطلاق الخدمة البالغة تكلفتها 10 دولارات شهريًا، التي تتطلب Apple Watch، في شهر سبتمبر مع مكتبة من مقاطع الفيديو للتمارين الرياضية مع محتوى جديد يتم تقديمه كل أسبوع من فريق من المدربين الذين عينتهم آبل.

وتغطي مكتبة مقاطع الفيديو للتمارين الرياضية اليوجا والرقص والتمارين الأساسية وتمارين القوة والفترات المتقطعة العالية الكثافة والجري عبر جهاز الجري والتجديف وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة.

وتدمج +Fitness المقاييس الشخصية، مثل معدل ضربات القلب من Apple Watch، لتحفيز المستخدمين خلال اللحظات الحاسمة في التمرين.

ومن المقرر أن يصل watchOS 7.3 في الأيام المقبلة، مع إطلاق ميزة Time to Walk في الوقت نفسه.