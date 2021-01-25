آبل توضح تأثير MagSafe في الأجهزة الطبية

قامت شركة آبل بتحديث مستند الدعم الفني الذي يحذر مستخدمي آيفون من أن MagSafe قد يتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب ومزيلات الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتأثر بالمغناطيس.

وتهدف المغناطيسات الموجودة في سلسلة iPhone 12 وملحقات MagSafe إلى محاذاة ملفات الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى إبقاء الملحقات مثبتة في الجزء الخلفي من آيفون نفسه.

وفي حين أن المغناطيس قد لا يكون قويًا للتسبب في مشاكل ملحوظة للمستخدمين العاديين، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تتطلب الأجهزة الطبية المتخصصة قد يواجهون مشاكل إذا اقترب جهاز آيفون الخاص بهم كثيرًا.

وفي تحديث لصفحة الدعم حول المغناطيسات المستخدمة في MagSafe، أضافت آبل لغة تحذر من الأجهزة الطبية، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة وأجهزة إزالة الرجفان، قد تحتوي على مستشعرات تستجيب للمغناطيس وأجهزة الراديو عندما تكون على اتصال وثيق.

ولا تشرح آبل ما يمكن أن يحدث في مثل هذه الحالات، لكن أسوأ ظرف قد يكون إلغاء تنشيط الجهاز الطبي والموت المحتمل للمستخدم.

وتقترح آبل لتجنب أي تفاعلات محتملة مع هذه الأجهزة، الاحتفاظ بملحقات آيفون و MagSafe على مسافة آمنة من الأجهزة الطبية.

وعادة ما تكون المسافات المقترحة أكثر من 15 سم، وتزداد إلى أكثر من 30 سم عند إجراء الشحن اللاسلكي.

وتنصح آبل بالتشاور مع الطبيب والشركة المصنعة للجهاز للحصول على الإرشادات المحددة فيما يتعلق بـ MagSafe.

وإذا اشتبه المستخدمون في أن أحد ملحقات آيفون أو MagSafe يتداخل مع أجهزتهم الطبية، فإن آبل تخبر المستخدمين بالتوقف عن استخدام آيفون أو الملحق على الفور.

ويأتي التحديث بعد مقال في مجلة Heart Rhythm Journal من ثلاثة أطباء في ميشيغان اختبروا تأثيرات MagSafe على جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع لدى المريض.

وعندما تم وضع آيفون بالقرب من صدر المريض، توقفت الغرسة عن العمل بشكل طبيعي مع تغير وضعها الوظيفي.

ويتم استخدام جهاز استشعار يعمل عن طريق اكتشاف المجالات المغناطيسية لجعل الجهاز المزروع يعمل بطرق معينة، مثل تطبيق نبضة كهربائية يتم تشغيلها يدويًا بدلاً من واحدة يتم إجراؤها باستخدام إعدادات الجهاز.

ويبدو أن المغناطيسات الموجودة في MagSafe قوية بما يكفي لتشغيل المستشعرات إذا تم وضعها بالقرب منها بدرجة كافية.

ومن المعتاد أن يعود الجهاز إلى وظيفته الطبيعية بمجرد إزالة المجال المغناطيسي، مما يجعل التأثير مؤقتًا في معظم الحالات، ومع ذلك، توصي آبل بزيارة الطبيب كإجراء احترازي.





