Windows 10x يعمل عبر هاتف Lumia 950 XL

أظهرت التقارير السابقة أن نظام التشغيل Windows 10x من شركة مايكروسوفت يجب أن يكون بديلاً منافسًا لنظام التشغيل Chrome OS من شركة جوجل.

ويبدو أن النظام التشغيلي يعمل بشكل جيد مع الفأرة ولوحة المفاتيح وعبر أجهزة الحواسيب المحمولة المزودة بشاشات تعمل باللمس.

وظهرت حديثًا صور توضح مدى توافق النظام التشغيلي مع الأجهزة المحمولة.

ويزعم مستخدم منصة تويتر المسمى (غوستاف مونسي) Gustave Monce أنه تمكن من الحصول على نسخة بناء ما قبل الإصدار من Windows 10x تعمل عبر Microsoft Lumia 950 XL، وهو جهاز تم إصداره بالكامل في عام 2015.

وتُظهر الصور مدى جودة النظام التشغيلي القادم مع أحجام الشاشات المختلفة، حيث يتناسب شريط مهام Windows 10X في هاتف Microsoft Lumia 950 XL، الذي يتميز بشاشة بقياس 5.7 إنشات، مع الأجزاء السفلية من الشاشة.

وتظهر لوحة الإعدادات السريعة مع وجود جميع العناصر في مكانها، وقال مونسي: إن نظام التشغيل Windows 10x يتكيف بشكل جيد مع دقة الشاشة ونسبة العرض إلى الارتفاع ضمن هاتف Microsoft Lumia 950 XL، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب تنفيذه لجعله يعمل بشكل مثالي.

ومن المتوقع أن يكون Windows 10x خفيفًا بالمقارنة مع نظام التشغيل Windows 10، كما يمكن اعتباره منافسًا مباشرًا لنظام Chrome OS من شركة جوجل مع الاحتفاظ بروح وتصميم Windows 10.

ولن يكون النظام التشغيلي شيئًا يمكنك ترقية جهازك الحالي إليه، وبدلاً من ذلك، يتم تثبيته سابقًا عبر الأجهزة الجديدة المشابهة لأجهزة الحواسيب المحمولة العاملة بنظام التشغيل Chrome OS.

وإذا كانت أجهزة كروم بوك قد أعجبتك في الماضي لكنك لا تستطيع الخروج من نظام مايكروسوفت البيئي، فإن إطلاق Windows 10x هو الحل الأمثل.

ومن المفترض أن يشغل Windows 10x تطبيقات الويب التقدمية PWA وتطبيقات منصة ويندوز العالمية UWP فقط عند الإطلاق، ومن المقرر أن تصل في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أن يتم إصدار أجهزة العاملة بهذا النظام التشغيلي في وقت مبكر من هذا الربيع، وهي تستهدف عملاء المؤسسات والتعليم.

وقد يكون من المفيد إذا سمحت شركة مايكروسوفت لمالكي Windows Phone القدامى بتنزيل نسخة صالحة للعمل من النظام التشغيلي عبر أجهزتهم.

I did get to take two pictures, looks like the UI is very adaptive to this resolution. Also personally i think it looks lovely. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj

— Gustave Monce (@gus33000) January 20, 2021