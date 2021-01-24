Otter تتيح لك التدوين الكتابي لمكالمات Google Meet

أعلنت خدمة التدوين الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي Otter.ai أن إضافتها الجديدة لمتصفح جوجل كروم تسمح للمستخدمين بتدوين مكالمات Google Meet مباشرة من المتصفح، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى الملاحظات والتعليقات الحية.

وكل ما يحتاجه المستخدم هو تثبيت إضافة متصفح كروم، التي تفتح لوحة الملاحظات المباشرة Live Notes أثناء مكالمات Google Meet لتسجل ما يقال بينما يقوله الناس، وتظهر اللوحة على جانب واجهة Google Meet، ويمكن تحريكها والتمرير خلالها أثناء الاجتماع.

وتساعد الميزة الشركات على زيادة التواصل، وخاصة بالنسبة لغير الناطقين باللغة الإنجليزية الذين قد يجدون صعوبة في فهم الكلمة المنطوقة، كما أنها توفر طريقة يسهل الوصول إليها للتفاعل مع محتوى الاجتماع المباشر.

ويمكن للمستخدمين عرض النص المباشر للاجتماع عبر الإنترنت عند حدوثه، ويمكنهم أيضًا ضبط حجم النص، ثم حفظ ومشاركة النصوص الصوتية عند اختتام الاجتماع.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة Live Captions الخاصة بالشركة التي تدعم المفردات المخصصة.

وتعد هذه الميزة مفيدة للغاية، إذ بعد انتهاء الاجتماع، يمكنك إلقاء نظرة على النص الكامل عبر موقع الويب أو تطبيق Otter، والبحث عن الكلمات الرئيسية أيضًا.

وإلى جانب ذلك، تعمل Otter أيضًا على تمكين الملاحظات الحية والنسخ الصوتي لمكالمات Google Meet لأكثر من 100 مليون مستخدم من مستخدمي Google Meet.

وتتوفر هذه الميزات لجميع عملاء Otter – الأساسية والاحترافية والتجارية – بدءًا من الآن، ويمكن للمستخدمين الأساسيين (المجانيين) نسخ ما يصل إلى 600 دقيقة من الاجتماعات شهريًا.

وفي شهر أبريل الماضي، أطلقت الشركة تكاملًا مشابهًا مع Zoom، ومع ذلك، كان متاحًا فقط للعملاء الذين يدفعون.

وقال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، (سام ليانغ) Sam Liang: لقد رأينا مع تكاملنا الأول في Zoom أن جعل استخدام Otter أكثر سلاسة يزيد من تدوين الملاحظات والإنتاجية للمستخدمين، ونحن متحمسون لتقديم هذا النوع نفسه من التكامل السلس لمستخدمي Google Meet.

وتتفاخر Otter بأن نصوصها التفاعلية والقابلة للتعديل هي أداة مفيدة للتعاون عند انتهاء الاجتماع، كما أنها تفتخر بأن لهجتك العامية أثناء النقاش حول عملك لن تحيد الذكاء الاصطناعي، وذلك بالنظر إلى أنه يمكن للمستخدمين إضافة الكلمات الرئيسية إلى النظام.

وتقول الشركة: إن أدوات مثل هذه تجعل من السهل تدوين الاجتماعات لتجنب الارتباك لاحقًا، كما أنها تساعد الأشخاص الذين لديهم متطلبات إمكانية الوصول.





