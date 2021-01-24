Ninebot S Max .. السكوتر الكهربائي الجديد من Segway

فتحت شركة Segway – المملوكة لشركة Ninebot – طلبات الشراء في أمريكا الشمالية لإصدار جديد من السكوتر الكهربائي الذاتي التوازن Ninebot S Max، على أن يبدأ التسليم في شهر أبريل.

وعلى عكس السكوتر الكهربائي التقليدي من مجموعة Bird و Lime، يستخدم Ninebot S Max تصميم العجلة المتوازية.

وتضمن الإصدار السابق من السكوتر الذي قدمته Ninebot دعامة مركزية تصل إلى مسافة قصيرة من ركبتي الراكب، الذي يجب أن يضغط على الدعامة برجله للتحكم في التوجيه.

ويمكن تشغيل Ninebot S Max الجديد بهذه الطريقة، لكنه يشتمل أيضًا على عمود قابل للتمديد يحتوي على عجلة قيادة.

ولا تدور عجلة القيادة فعليًا، لكن يبدو أنها مائلة إلى اليسار واليمين مثل عمود التحكم أو المقود.

ومن المرجح أن يعمل التصميم الجديد على تحسين الراحة والاستقرار من خلال السماح للركاب بالتمسك بأيديهم أيضًا.

وتشتمل عجلة القيادة أيضًا على شاشة مدمجة تتيح للراكب مراقبة سرعة الجهاز في الوقت الفعلي.

ومن الناحية الوظيفية، يبدو Ninebot S Max أقرب إلى جهاز Segway الكلاسيكي ذي التوازن الذاتي، لكنه يأتي بسعر 850 دولار، مما يجعله أقل تكلفة بكثير من أجهزة Segway السابقة.

ويزن السكوتر الكهربائي 22.7 كيلوجرام ويحتوي على محركين بقدرة 2400 واط، مع سرعة قصوى تبلغ 20 كيلومتر في الساعة، فيما توفر البطارية بقوة 432 واط مدى يصل إلى 38 كيلومتر عبر الشحنة الواحدة.

وهناك حاجة إلى هذه القوة لإجراء التصحيحات السريعة للأمام والخلف للحفاظ على التوازن، كما توفر أيضًا قدرات تسلق مائلة للسكوتر الذاتي التوازن.

ويمكن للراكب استخدام الجهاز دون استخدام اليدين عن طريق إزالة ملحق عجلة القيادة واستخدام ركبته بدلاً من ذلك للتحكم في التوجيه.

ويمكن أيضًا دمج Ninebot S Max في ملحق Ninebot Gokart الشهير، مما يؤدي إلى تحويل السكوتر إلى سيارة السباق الصغيرة بسرعة قصوى تبلغ 37 كيلومتر في الساعة، لكن مع انخفاض المدى إلى 25 كيلومتر.

وعرضت Ninebot سابقًا Ninebot Gokart PRO مقابل نحو 2000 دولار، لكن يمكن للمستخدمين إضافة Ninebot S Max إلى مجموعة Gokart للشركة وتحقيق الأداء الإجمالي نفسه مقابل 1700 دولار.

وأصبحت Indiegogo منصة شائعة لإطلاق المركبات الكهربائية الشخصية الجديدة، واستخدمت Segway المنصة عدة مرات على مدار السنوات القليلة الماضية لكل شيء بدءًا من الدراجات الكهربائية الترابية إلى الدراجات الكهربائية العادية.





