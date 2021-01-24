مستقبل الهاتف القابل للف من إل جي غير محدد

أبهرت شركة إل جي الحشود الافتراضية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لهذا العام CES 2021 من خلال عرض تجريبي قصير مدته 10 ثوانٍ لهاتفها القابل للف LG Rollable بعد أيام من ظهور أخبار عن هدف الإطلاق في شهر سبتمبر.

ومع ذلك، هناك حالة عدم يقين متزايدة الآن بشأن ما إذا كان النموذج الأولي سيتم تحويله إلى جهاز حقيقي يباع في السوق.

وذكرت صحيفة كوريا هيرالد أن خطط الإطلاق التفصيلية لهاتف إل جي القابل للف لم يتم تحديدها بالفعل، وذلك بالرغم من التقارير السابقة.

وأصدرت شركة إل جي بيانًا غامضًا يوم الجمعة تقول فيه: إنها لا تزال تطور الهاتف، لكنها أضافت أنها لم تحدد الخطط التفصيلية لإطلاقه، وأنها تدرس جميع الاحتمالات.

ويفكر الرئيس التنفيذي للشركة في ترك أعمال الهاتف المحمول وبيع الوحدة التي تخسر المال، وهناك حديث عن أن المفاوضات جارية مع مشترٍ محتمل.

وكان قسم الهاتف المحمول مكانًا مؤلمًا للشركة لسنوات حتى الآن، بينما تمتعت الشركة عمومًا بأعلى ربح على الإطلاق لربع العطلات، لا يزال قسم الهاتف المحمول في المنطقة الحمراء.

وقد مضى وقت طويل على ذلك الوضع، وتشير التقديرات إلى فقدان 800 مليار وون كوري (723 مليون دولار) خلال عام 2020 بأكمله.

ووصل إجمالي الخسائر التشغيلية لقطاع الهواتف المحمولة في شركة إل جي منذ عام 2015 إلى حدود 5 تريليون وون كوري (4.5 مليارات دولار).

ولكن حتى إذا قررت إل جي الاستمرار في صنع الهواتف، فلا يزال بإمكانها إلغاء خطط هاتفها القابل للف.

وقد يكون هاتف LG Wing قد فاز بجائزة CES للابتكار، لكن يُقال: إنه فشل ماليًا بعد باعت الشركة أقل من 100 وحدة وحدة منذ إطلاقه.

وأضاف فشل LG Wing المزيد من المشاكل إلى أعمال الهواتف الذكية من إل جي، ودفع هذا بعض المطلعين إلى الاعتقاد بأن الهاتف القابل للف قد تم إلغاؤه.

وهناك شك في أن مبيعات الجهاز الباهظ الثمن ستكون جيدة، وحتى لو تفوق على LG Wing، فلن يكون ذلك كافيًا لجعل القسم رابحًا.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان الهاتف أن يكون منقذًا للشركة، حيث يعتقد المطلعون أن إل جي قد تستخدمه كرافعة لتعزيز سعر صفقة بيع قسم الهواتف المحمولة.





