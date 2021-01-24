صفقة اليوم.. احترف ذكاء الأعمال وعلوم البيانات مع خصم 96%

- الحزمة الكاملة لاحتراف ذكاء الأعمال وعلوم البيانات The 2021 Business Intelligence & Data Science Super Bundle.
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 469.
- المدة: 64 ساعة.
- أصبحت البيانات واحدة من أكثر الأصول قيمة في أي منظمة أو شركة الآن، حيث تساعد على اتخاذ قرارات سريعة بكفاءة أعلى. لذلك تمتلك كل شركة كبرى في أي مجال الآن فريقًا كاملًا من محللي البيانات، وهذا ما جعل مجال تحليل البيانات أحد مجالات العمل الأسرع نموًا في السنوات القليلة الماضية.
- كما ظهرت حلول ذكاء الأعمال (BI) التي تتكون من الأدوات والتقنيات والتطبيقات والممارسات المستخدمة لجمع البيانات ودمجها وتحليلها بشكل صحيح، حيث تسمح حلول ذكاء الأعمال بإنشاء مجموعات بيانات دقيقة وقابلة للتحليل في الوقت الفعلي، مما يتيح لفرق الإدارة الآن اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة.
- إذا كنت تفكر في احتراف مجال تحليل البيانات؛ فيمكنك الاستعانة بهذه الحزمة التدريبية التي تضم أكثر من 64 ساعة من المحتوى حول ذكاء الأعمال وتقنيات التعلم الآلي وأدوات تحليل البيانات.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تحليل البيانات من خلال فهم كيفية استخدام منهجيات التحليل وعلوم البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، وفهم المخططات والرسوم البيانية والأدوات المستخدمة في التحليلات والتصور، واستخدامها للوصول إلى رؤى ذات مغزى.
- تركز هذه الحزمة بشكل خاص على أداة ( Power BI) من مايكروسوفت – وهي واحدة من أفضل أدوات ذكاء الأعمال في السوق حاليًا – وكيفية استخدامها في تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة، وكيفية استيراد ملفات CSV و Excel إلى إصدار سطح المكتب من (Power BI)، وإنشاء علاقات بين الجداول المختلفة لإنشاء نماذج البيانات.
- ثم ستنتقل إلى تعلم كيفية استخدام (Power Query) لتنظيم البيانات وفرزها، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع فريق العمل، وكذلك كيفية تصميم مقاييس DAX باستخدام Power BI.
- تتضمن هذه الحزمة دورة كاملة حول كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) – التي تعد من أكثر لغات البرمجة شيوعًا – في تحليل البيانات وذكاء الأعمال، وكيفية استخدام مكتبات لغة بايثون الشهيرة مثل: Numpy، و Pandas، و Matplotlib في التعامل مع البيانات، وإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.
- بالإضافة إلى ذلك؛ تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية الاستعداد لوظيفة (عالم بيانات)، ابتداءً من كيفية صياغة ملف السيرة الذاتية، و(الخطاب التعريفي) Cover Letter بشكل جيد لإظهار مهاراتك وشهاداتك وخبراتك السابقة، ومرورًا بالتدرب على أسئلة المقابلة، ومعرفة البرامج التي يمكنك استخدامها في تحليل البيانات، وانتهاءً بكيفية تقديم مشاريع علوم البيانات.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- مستوى الخبرة المطلوب: كل المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1194 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف مجال ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، والبرمجة، وتصميم مواقع الويب والتطبيقات، وتطوير الألعاب، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Business Intelligence Using Microsoft Power BI From A to Z
- Learn the Basics of Power BI
- Advanced Power BI
- Machine Learning & Data Science Using Python for Beginners
- Easy to Advanced Data Structures
- Data Science: Business Applications