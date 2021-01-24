صفقة اليوم.. احترف ذكاء الأعمال وعلوم البيانات مع خصم 96%

أصبحت البيانات واحدة من أكثر الأصول قيمة في أي منظمة أو شركة الآن، حيث تساعد على اتخاذ قرارات سريعة بكفاءة أعلى. لذلك تمتلك كل شركة كبرى في أي مجال الآن فريقًا كاملًا من محللي البيانات، وهذا ما جعل مجال تحليل البيانات أحد مجالات العمل الأسرع نموًا في السنوات القليلة الماضية.