تيسلا تتهم مهندسًا بسرقة برامجها المهمة

رفعت شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية دعوى على المهندس (أليكس خاتيلوف) Alex Khatilov بزعم سرقة برنامج الشركة المخصص المسمى Warp Drive.

ويشتمل Warp Drive على الكثير من البرامج الخلفية المهمة التي تعمل على أتمتة العديد من العمليات لشركة تيسلا من الشراء إلى التصنيع إلى المخزون.

وفي حين أن معظم الشركات المصنعة للسيارات تستخدم برامج المؤسسات المعروفة والشائعة من جهات خارجية، مثل SAP، قررت تيسلا بدلاً من ذلك بناء برامج خاصة بها من الصفر.

وحث (إيلون ماسك) Elon Musk شركاته على تطوير المزيد من أنظمة الهندسية المؤسساتية الجديدة لاستخدامها في شركاته المتعددة.

وفي قضية جديدة مرفوعة أمام محكمة المنطقة الشمالية في كاليفورنيا، تدعي تيسلا أن مهندس البرمجيات المعين حديثًا قد سرق برنامج WARP Drive.

وبحسب ما ورد نسخ خاتيلوف الآلاف من ملفات البرامج الشديدة السرية من شبكة تيسلا الداخلية الآمنة إلى حسابه الشخصي ضمن خدمة Dropbox في غضون ثلاثة أيام من بدء الوظيفة في أواخر شهر ديسمبر 2020.

وتتكون الملفات من نصوص لتعليمات برمجية قضت الشركة سنوات من الوقت الهندسي لإنشائها، وتعمل هذه النصوص عند تنفيذها على أتمتة مجموعة واسعة من الوظائف في جميع أنحاء أعمال تيسلا.

وهناك قلة مختارة من موظفي تيسلا لديهم حق الوصول إلى هذه الملفات، وكعضو في تلك المجموعة، استغل المدعى عليه هذا الوصول إلى الملفات التي تم تنزيلها، والتي لا علاقة لها بوظيفته.

كما اتهمت الشركة خاتيلوف بمحاولة التستر على أفعاله، ووفقًا للمعلومات، فقد كذب المهندس وقال: إنه نقل المستندات الشخصية فقط عندما استجوبه محققو الشركة.

وادعى أنه نسي الملفات عندما منح المحققين حق الوصول إلى حسابه الشخصي ضمن خدمة التخزين السحابية Dropbox.

وقالت تيسلا: إن المهندس حاول حذف تطبيق Dropbox والملفات الأخرى في بداية التحقيق، ولم تذكر الشركة ما إذا كانت تعتقد أن خاتيلوف قد نسق مع الآخرين.

ومع ذلك، فقد حذرت من أنها لم تكشف جميع تصرفات خاتيلوف، وأنه ربما لا يزال يشارك ملفات تيسلا، واضطر الموظف إلى العمل عن بُعد بسبب الوباء، مما جعل من الصعب التحقق من حذف الملفات.

وكانت شركة صناعة السيارات توفر حماية عالية لتقنيتها في الماضي، بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد Rivian و Zoox بزعم توظيف الموظفين السابقين في الشركة الذين جلبوا معهم أسرار تيسلا.

كما أنها رفعت دعاوى ضد أفراد، مثل (مارتن تريب) Martin Tripp، الذي وصفه (إيلون ماسك) Elon Musk بأنه مُخرب.

ومن المرجح أن تزيد قضية خاتيلوف من مخاوف تيسلا بشأن سرقة الأسرار التجارية، ويجب عليها زيادة حماية تقنية القيادة الذاتية والقيادة الكهربائية المهمة للغاية في حال أن هناك موظفين يتوظفون من أجل سرقة أدوات الأتمتة فقط.





