بيجو تطلق دراجتها الكهربائية Peugeot eC01

أطلقت شركة بيجو الفرنسية المصنعة للسيارات أحدث نموذج للدراجات الكهربائية، المعروف باسم Peugeot eC01 Crossover.

وتعد بيجو الفرنسية Cycles Peugeot واحدة من أكثر الشركات المصنعة في عالم الدراجات، وبالرغم من أنها تُشتهر بسياراتها، لكنها بدأت أنشطتها في عام 1882 بتصنيع الدراجات.

وخطت الشركة حديثًا خطوات كبيرة في سوق الدراجات الكهربائية، مع إطلاق 6 نماذج على نمط crossover أواخر العام الماضي.

وتنضم Peugeot eC01 Crossover إلى عائلة دائمة التوسع تدل على اهتمام العلامة التجارية بالتنويع من خلال استكشاف قطاع الدراجات الكهربائية المزدهر، الذي شهد دفعة قوية منذ اندلاع الوباء.

وتم تصميم الدراجة وتصنيعها في فرنسا، وتتميز بوضعية الجلوس الكلاسيكية المنتصبة لمنح الدراجين رؤية مرتفعة للطريق.

وتساعد إطارات Schwalbe Hurricane التي يبلغ عرضها 57 مم (2.25) الدراجة على تخطي العوائق بشكل أفضل من الإطارات الضيقة الموجودة عادةً في الدراجات الكهربائية المخصصة للمدن فقط.

وتضمن شوكة التعليق الأمامية أن الدراجة يمكن أن تتعامل مع الركوب الأكثر صرامة من الدراجات الكهربائية الحضرية النموذجية.

كما أن لديها مصباح أمامي وخلفي LED، وواقيات الطين، ورف الأمتعة، وذلك مع تصميم عصري ورصين، ومزودة ببطارية مدمجة في الإطار تتيح له الاستمتاع بمظهر أكثر جمالًا.

وتتميز Peugeot eC01 Crossover بمحرك Bosch Performance CX ذي الدفع المتوسط المقترن ببطارية BOSCH PowerTube القابلة للإزالة بقوة 500 واط في الإطار.

وتدعي الشركة أن البطارية كافية لمسافة تصل إلى 120 كيلومتر (75 ميل) مع كل شحنة، عند استخدامها في أدنى مستوى مساعدة.

وتم تصنيف محرك الدفع بما يصل إلى 63 نيوتن متر من عزم الدوران، وقامت بيجو بإقران ناقل الحركة Shimano Deore بعدد 10 سرعات لضمان حصول الركاب على مجموعة واسعة من التروس لتطبيق عزم الدوران هذا على الأرض عبر المنحدرات المختلفة

وتأتي فرامل الأقراص الهيدروليكية Shimano MT201 بشكل قياسي لزيادة قوة التوقف مع تقليل الصيانة أيضًا.

وتعتبر الدراجة الكهربائية Peugeot eC01 Crossover متاحة الآن بسعر 3199 يورو شامل ضريبة القيمة المضافة، أو ما يقرب من 3900 دولار أمريكي، وتأتي بثلاثة أحجام S و M و L.





