Honor V 40 .. هاتف هونر الأول بعد انفصالها عن هواوي

أعلنت شركة هونر عن هاتفها الرائد الجديد Honor V 40، وهو هاتفها الأول منذ أن باعت هواوي العلامة التجارية إلى مجموعة من الشركاء الصينيين.

ويعد الهاتف حصريًا للصين في الوقت الحالي، لكن سلسلة V عادةً ما تشق طريقها إلى بقية العالم تحت العلامة التجارية View.

ويحتوي Honor V 40 على شاشة من نوع OLED منحنية بقياس 6.72 إنشًا وبدقة 2676×1236 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز و 800 شمعة في المتر المربع للسطوع ودعم HDR10.

ويعمل الهاتف بمعالج +Dimensity 1000 من ميدياتيك، ويوفر ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.1.

وهناك بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها لاسلكيًا بقدرة 50 واط أو سلكيًا بقدرة 66 واط باستخدام كابل، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.

وتوفر الكاميرا الخلفية عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب وحدة ليزر لتحسين التركيز، وهناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مثبتة في فتحة.

وأعلنت هواوي عن بيع هونر في شهر نوفمبر بسبب الضغوط الهائلة وصعوبة تأمين سلسلة الإمداد المناسبة.

وبينما عملت هونر بشكل مستقل عن هواوي، فقد اعتمدت على الشركة الأم في الكثير من تقنياتها، مثل معالجات Kirin.

ويعني هذا أنها تضررت بالقدر نفسه من العقوبات الأمريكية التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي.

وبعد أن تخلت هواوي عن هونر، قد يكون الإصدار الدولي Honor View 40 من Honor V 40 قادرًا على الوصول إلى المستخدمين مع خدمات جوجل المعتادة.

ومع خروج هواوي من الصورة، يجب أن تكون هونر قادرة على تقديم خدمات جوجل مع هواتفها القادمة، بما في ذلك متجر جوجل بلاي.

ويسمح ذلك لشركة هونر ببيع الهواتف في الأسواق الغربية دون العيب الكبير المتمثل في الاضطرار إلى الاعتماد على متجر AppGallery من هواوي، الذي لا يزال غير قادر على التنافس مع متجر جوجل بلاي خارج الصين، حيث لا وجود لجوجل.

وفي الوقت نفسه، لم يعد لدى هونر ميزة الاعتماد على سلسلة التوريد الخاصة بشركة هواوي، لذلك يتعين عليها العمل من أجل ترسيخ نفسها كعلامة تجارية قوية في حد ذاتها بمجرد إطلاق الهواتف في مكان آخر.

ويتوفر الهاتف في الوقت الحالي في الصين بأسعار تبدأ من 550 دولار أمريكي للنسخة بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين، بينما تحصل مقابل 620 دولار أمريكي على سعة تخزين مضعفة تصل إلى 256 جيجابايت.





