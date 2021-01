Beeper يعد بجلب iMessage إلى أندرويد

يعد Beeper بمثابة تطبيق دردشة عالمي جديد يحاول توحيد 15 منصة دردشة مختلفة في واجهة واحدة، وهو من تطوير فريق يضم (إريك ميجيكوفسكي) Eric Migicovsky، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تصنيع الساعات الذكية السابقة Pebble.

ويلاحظ موقع Beeper أن المشروع كان يُعرف سابقًا باسم NovaChat، ويتطلب اشتراكًا قدره 10 دولارات شهريًا.

وبالرغم من تكامل Beeper مع خدمات المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم، مثل: واتساب وتيليجرام وتويتر وسلاك وإنستاجرام وفيسبوك مسنجر و Signal و Discord، إلا أن دعم iMessage من آبل ربما يكون الأكثر إثارة للاهتمام.

ولا يتوفر iMessage رسميًا إلا عبر أجهزة آبل، وغالبًا ما يستشهد به المستخدمون على أنه شيء يمنعهم من التحول إلى أندرويد.

ويقول ميجيكوفسكي: إنه يجب على Beeper السماح لتطبيق iMessage بالعمل عبر أندرويد وويندوز ولينكس، لكنه يعترف بأنه يستخدم بعض الخدع في القيام بذلك.

وتقدم الأسئلة الشائعة عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق شرحًا أكثر تعمقًا لما تتضمنه هذه الخدع بالضبط.

وإذا كان لديك جهاز ماك متصل دائمًا بالإنترنت، فيمكنك تثبيت تطبيق Beeper Mac ليكون بمثابة جسر، على غرار الطريقة التي يستخدمها AirMessage.

وإذا لم يكن لديك وصول إلى جهاز ماك، فإن تطبيق Beeper يقول: إنه يرسل لكل مستخدم من مستخدميه هاتف آيفون بحماية مكسورة مع تطبيق Beeper مثبت من أجل العمل كجسر.

ويتضمن استخدام Beeper دفع اشتراك شهري قدره 10 دولارات، الذي قد يشمل أو لا يشمل تكلفة آيفون ذو الحماية المكسورة.

وقال ميجيكوفسكي في تغريدة: إنه يمتلك حاليًا 50 جهاز iPhone 4S قديمًا في مكتبه قابل لإعادة التدوير لاستخدامه مع Beeper.

وإذا كان الحل يعمل كما يدعي Beeper، فيجب أن تكون النتيجة تطبيق دردشة عالمي يعمل عبر أنظمة MacOS و Windows و Linux و iOS و Android، ويقدم صندوق وارد موحد والقدرة على البحث عبر الرسائل من كل خدمة من الخدمات الخمسة عشر.

وجرى تصميم التطبيق بالاعتماد على بروتوكول Matrix المفتوح المصدر، وبالرغم من أن التطبيق نفسه ليس مفتوح المصدر، إلا أن الجسور التي تربطه بخدمات الدردشة الأخرى هي مفتوحة المصدر.

وفي حين أن الهدف القصير المدى هو تسهيل الدردشة مع الأشخاص عبر تطبيقات الدردشة المختلفة، فقد تحدث ميجيكوفسكي عن احتمال استخدام كل شخص لمصفوفة Matrix نفسها للدردشة مع الأصدقاء والزملاء، بدلاً من استخدامها ببساطة كجسر بين الخدمات.

وبالرغم من أن ميجيكوفسكي يقول: إنه كان يستخدم Beeper بصفته تطبيق الدردشة الافتراضي على مدار العامين الماضيين، إلا أنه لا يبدو أنه متاح على نطاق واسع حتى الآن.

وبدلاً من ذلك، يطلب Beeper من المستخدمين المحتملين ملء نموذج عبر موقعه الإلكتروني للحصول على دعوة.

وفيما يلي القائمة الكاملة لخدمات الدردشة التي يدعمها Beeper حاليًا:

And yes, iMessage works even on Android, Windows and Linux using some trickery 🙂

— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021