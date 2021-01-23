يوتيوب تتيح دعم HDR عبر منصات Xbox One

تعمل منصة يوتيوب أخيرًا على تمكين دعم تقنية فيديو النطاق الديناميكي العالي HDR عبر منصات Xbox من شركة مايكروسوفت.

ويعمل الدعم عبر منصات Xbox One S و Xbox One X الحالية والمنصات الجديدة، مثل: Xbox Series X و Xbox Series S.

وطالما أن لديك تلفزيونًا أو شاشة قادرة على عرض مقاطع فيديو بتقنية النطاق الديناميكي العالي، فيتحول تطبيق يوتيوب الآن تلقائيًا إلى إخراج محتوى الداعم لهذه التقنية.

ولم يدعم تطبيق يوتيوب عبر منصات Xbox مطلقًا تقنية فيديو النطاق الديناميكي العالي من قبل، وذلك بالرغم من توفر هذه التقنية عبر PlayStation 4 منذ عام 2019.

وتم إطلاق كل من PS5 و Xbox Series X في شهر نوفمبر دون دعم تطبيق يوتيوب لهذه التقنية، ولا يزال الدعم غير متاح عبر PS5 حتى الآن، وهو تراجع بالمقارنة مع ما كان متاحًا عبر PS4.

ويمكنك التأكد من أن تقنية فيديو النطاق الديناميكي العالي تعمل بشكل صحيح من خلال تطبيق يوتيوب عبر منصات Xbox من خلال تمكين لوحة إحصائيات المهووسين.

وتعرض اللوحة أن مقطع الفيديو يتم بثه باستخدام برنامج الترميز VP9-2، وتعرض الكثير من أجهزة التلفزيون أيضًا مطالبة HDR أو تتحول إلى وضع HDR عند تشغيل المحتوى.

وتعد مقاطع فيديو يوتيوب الداعمة لهذه التقنية أكثر إشراقًا وملونة بشكل ملحوظ، ولم تؤكد جوجل بعد ما إذا كانت لديها أي خطط لدعم مقاطع فيديو AV1 في تطبيق يوتيوب لمنصات Xbox.

ويعتمد الحد الأقصى من الدقة على المنصة، حيث تدعم Xbox Series X دقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، فيما توفر Xbox One S دقة 1440 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ولا تزال بعض أفضل محتويات تقنية فيديو النطاق الديناميكي العالي عبر يوتيوب تختبر مقاطع الفيديو التي تم تحميلها منذ سنوات.

وبدأنا برؤية المزيد من المقاطع الدعائية ومقاطع الفيديو تأتي مع خيارات تقنية فيديو النطاق الديناميكي العالي، لكن الغالبية العظمى من صناع المحتوى لا يحملون المحتوى باستخدام HDR.





