متصفح Microsoft Edge يحصل على ميزات جديدة

قدمت شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع تحديثًا رئيسيًا يجلب السمات الملونة الجديدة إلى متصفح Microsoft Edge، مع الرموز المحدثة وميزة Sleeping Tabs الجديدة التي تعمل على تحسين المتصفح والأداء العام لجهاز الحاسب.

وللاحتفال بمرور عام على إصدار متصفح Microsoft Edge المعتمد على Chromium، فقد حصل المتصفح على السمات الجديدة المتاحة من خلال موقع الإضافات الخاصة بالمتصفح.

وتتراوح السمات من الألوان البسيطة وصولاً إلى سمات Halo و Microsoft Flight Simulator و Forza Horizon.

وتتضمن هذه السمات الجديدة ألوانًا في صفحات علامات التبويب الجديدة وعلامات التبويب وشريط العناوين وأجزاء أخرى من متصفح Microsoft Edge.

وحدثت شركة مايكروسوفت أيضًا الرموز المستخدمة في جميع أنحاء المتصفح لتتناسب بشكل أفضل مع نظام التصميم الخاص بالشركة Fluent Design.

وتوضح (ليات بن تسور) Liat Ben-Zur، المديرة التنفيذية في مايكروسوفت التي تعمل على مبادرة الحياة العصرية Modern Life للشركة: تلاحظ في أحدث إصدار لدينا تحديثات طفيفة للرموز في متصفح Microsoft Edge التي تكون أكثر استدارة وليونة في المظهر.

وأضافت: هذه مجرد بداية رحلة التصميم الخاصة بنا ونحن نتخيل بالفعل كيفية إدخال نظام التصميم Fluent Design في جميع منتجاتنا، ولا يسعنا الانتظار لمشاركة المزيد من رؤيتنا في المستقبل القريب.

وقد يتغير الشكل والمظهر العام للمتصفح، لكن مايكروسوفت تضيف أيضًا بعض الميزات المفيدة.

ويتم طرح ميزة Sleeping Tabs الجديدة الآن، وهي تهدف إلى تحسين أداء المتصفح، الذي يحرر الآن تلقائيًا موارد النظام بالنسبة لعلامات التبويب غير النشطة عندما يكون لديك عدد من علامات التبويب المفتوحة.

ويساعد ذلك علامات التبويب الجديدة على العمل بشكل أفضل أو إيقاف المتصفح عن استنزاف الذاكرة وموارد وحدة المعالجة المركزية في الخلفية.

وتتخذ مايكروسوفت أيضًا خطوات لطرح ميزات مدير كلمات المرور الجديد، حيث يبدأ المتصفح تلقائيًا في اقتراح كلمة المرور الآمنة والمعقدة عند التسجيل في موقع ويب جديد أو محاولة تغيير كلمة مرور موجودة.

ويحصل Edge أيضًا على ميزة جديدة لمراقبة كلمة المرور تنبهك في حالة تسريب كلمة المرور عبر الإنترنت.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فيتم الآن طرح سجل التصفح ومزامنة علامات التبويب للجميع هذا الأسبوع.

وبدأت هذه الميزات في الظهور في عدد من البلدان في وقت سابق من هذا الشهر، مما سمح لمستخدمي Edge بمزامنة سجل الويب الكامل وعلامات التبويب النشطة عبر الأجهزة المتعددة، بما في ذلك iOS و Android.





