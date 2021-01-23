مؤسس هواوي يشيد بالتكنولوجيا الأمريكية

قال (رين تشنغفي) Ren Zhengfei، مؤسس هواوي، في تصريحات أُعلن عنها يوم أمس الجمعة: إن الولايات المتحدة لا تزال منارة للتكنولوجيا يجب محاكاتها، وينبغي على الشركة الصينية أن تفكر في منع المنتجات في أعقاب الإجراءات الأمريكية ضدها.

وتمت مشاركة تعليقات مؤسس هواوي، في رسالة إلى الموظفين في شهر يونيو من العام الماضي، للمرة الأولى عبر لوحة رسائل الشركة، مما يجعلها الكلمة العلنية الأولى من الشركة منذ أن تولى (جو بايدن) الرئاسة من (دونالد ترامب).

وظلت شركة هواوي صامتة إلى حد كبير بشأن آفاقها في ظل إدارة بايدن، بعد استهدافها بعدة جولات من العقوبات في عهد ترامب، الذي قال: إن معداتها تشكل خطرًا أمنيًا، ونفت الشركة هذه التهمة.

وأبلغت وزارة التجارة في الأسبوع الماضي صانعي أشباه الموصلات أنها سترفض أو تلغي تراخيص الشركات، بما في ذلك شركة إنتل لصناعة الرقاقات، لبيع المنتجات لهواوي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز.

وقالت رسالة مؤسس هواوي: إن الإجراءات الأمريكية تركت هواوي في حالة عدم توافق كبير بين إستراتيجيتنا وقدراتنا، ويتعين على الشركة إعادة تقييم بعض خطوط الإنتاج، والنظر في الاستغناء عن بعض المنتجات والموظفين غير المنتجين.

وتم نشر الرسالة علنًا بعد أن أعلنت العلامة التجارية الفرعية السابقة لشركة هواوي عن شراكات توريد جديدة مع شركات الرقاقات الرئيسية، بما في ذلك إنتل وكوالكوم، التي فقدت الوصول إليها في السابق بسبب الإجراء الأمريكي ضد الشركة الأم.

وباعت هواوي علامة هونر التجارية إلى اتحاد من الوكلاء والتجار في شهر نوفمبر في محاولة لمساعدتها على استعادة الوصول إلى الرقاقات.

وقالت رسالة رين أيضًا: بينما تحافظ الشركة على هيكل الرواتب دون تغيير خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، فإن المئات من الكوادر العليا قد خفضوا رواتبهم طواعية.

ولم تذكر الرسالة إدارة بايدن على وجه التحديد، وذلك بالرغم من أن المحللين قالوا: إن الشركة تحتاج إلى مهلة من واشنطن لإحياء أعمال الهاتف والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G المتعثرة.

وقال مؤسس هواوي: لا تزال الولايات المتحدة منارة العالم للتكنولوجيا، ويجب أن نتعلم كل ما في وسعنا من الأشخاص المتقدمين.





