تضيف PUBG نظامًا للسمعة للقتال بشكل حضاري

أصبح لدى لعبة PUBG الآن نظامًا للسمعة يصنف اللاعبين على مقياس من ست نقاط لمدى العدوانية (0) أو حسن التصرف (5).

ويضيف التحديث الأخير للعبة PUBG نظامًا للسمعة يهدف إلى تشجيع اللاعبين على أن يكونوا أقل عداوة تجاه بعضهم بعضًا ومساعدة الأشخاص على تحديد وتجنب اللاعبين السيئين.

وبالرغم ذلك، تقر شركة PUBG في تدوية حول التحديث بالمفارقة الكامنة في نظام السمعة في لعبة تدور حول القتل.

وكتب المطورون في التدوينة: الحفاظ على سلامة التفاعلات داخل اللعبة أمر مهم بالنسبة لنا، ونعلم أن المشاعر يمكن أن ترتفع في ساحات القتال، لكن السلوك العدواني لا يمكن تبريره أبدًا.

وأضافوا: للمساعدة في جعل الأمور أكثر حضارة أثناء قتل بعضكما بعضًا، نقدم نظام السمعة الجديد للعبة PUBG.

ويمنحك النظام الجديد مستوى سمعة يتراوح بين صفر وخمسة اعتمادًا على كيفية تعاملك مع زملائك اللاعبين، وترتفع سمعتك بشكل طبيعي طالما أنك لا تُظهر سلوكًا عدوانيًا أو مزعجًا.

ويتم عرض مستوى سمعتك في Team Finder وقائمة أعضاء الفريق، مما يمنح اللاعبين الذين يبحثون عن مجموعة فكرة عن نوع الزميل الجديد في الفريق.

وتشمل الأشياء التي يمكن أن تجعل سمعتك تتدهور ترك المباراة بشكل متكرر وعدم العودة والإبلاغ عنك بسبب السلوك السلبي، الذي يشمل عرقلة اللعب أو الإساءة اللفظية أو قتل الفريق.

ووفقًا للتدوينة، فإن الحظر لأكثر من سبعة أيام بسبب انتهاك شروط خدمة PUBG يمكن أن يقلل أيضًًا من مستوى سمعتك، ولا يؤثر الإبلاغ عن الاستخدام المشتبه فيه للغش في حد ذاته على مستوى السمعة.

ويضيف التحديث الجديد 10.2 أيضًا سيارة رياضية بنمط كلاسيكي إلى اللعبة، وهي Coupe RB، التي تبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها الثانية في السرعة بعد الدراجة النارية.

ولن تحمل Coupe RB فريقك بالكامل، لكنها توصلك إلى حيث تحتاج إلى الذهاب بسرعة، وهناك أيضًا مجموعة من العناصر الجديدة وتحسينات المخزون وتحسين الجودة العامة للحياة.

وبالإضافة إلى نظام السمعة، حدثت اللعبة عقوبات الوضع التصنيفي للتنازل عن العقوبات لمغادرة المباراة إذا كان أحد اللاعبين يفعل ذلك لأن الطائرة أقلعت بفريق غير مكتمل.





