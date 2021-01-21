Google Messages قد يتوقف عن العمل عبر مجموعة من الهواتف

يعد Google Messages أحد أكثر التطبيقات شيوعًا من شركة جوجل، ويستخدمه العديد من المستخدمين يوميًا دون أن يدركوا أنهم يستخدمونه.

ويأتي التطبيق بشكل افتراضي مع الكثير من الأجهزة بصفته التطبيق الافتراضي للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة و RCS.

ويجب أن يكون معظم المستخدمين راضين عن الوظائف التي يوفرها التطبيق وليس لديهم سبب حقيقي لاستكشاف البدائل.

لكن إذا تحقق أحد التغييرات المحتملة، فقد يحتاجون إلى البحث عن بدائل، حيث تشير السلاسل الجديدة داخل التطبيق إلى أن Google Messages قد يتوقف عن العمل عبر هواتف أندرويد غير المعتمدة في شهر أبريل 2021.

وتم رصد سلاسل جديدة في النسخة 7.2.203 من Google Messages توضح أن التطبيق قد يتوقف عن العمل عبر أجهزة أندرويد غير المعتمدة اعتبارًا من 31 مارس 2021 فصاعدًا.

وتعد أجهزة أندرويد غير المعتمدة هي تلك الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لكنها تخطت أو فشلت في عملية شهادة جوجل الرسمية لخدمات جوجل المحمولة GMS.

ولا تأتي هذه الأجهزة مع تطبيقات جوجل الإلزامية، لكن عادة ما يكون لدى بائعي هذه الأجهزة إرشادات حول كيفية تحميل المستخدمين لتطبيقات جوجل وأطر الخدمة.

ووضعت جوجل حدًا لمثل هذه الممارسات من صانعي الأجهزة، لكن Google Messages بصفته تطبيقًا للرسائل القصيرة ظل محصنًا من تداعيات تلك القرارات.

ويمكن بسهولة تحميل التطبيق بشكل جانبي إذا لم يكن مثبتًا سابقًا، وليس هناك حاجة إلى تسجيل الدخول إلى جوجل لكي يعمل التطبيق بمفرده، لذلك يظل يعمل عبر جميع أجهزة أندرويد، بما في ذلك الأجهزة الجديدة من هواوي.

وقد يتغير هذا قريبًا، بحيث إذا كان لديك جهاز أندرويد غير معتمد، فلن يعمل التطبيق.

ويُفترض أن يكون هذا التغيير امتدادًا لطرح تشفير RCS من طرف إلى طرف، حيث لن تتمكن جوجل من ضمان عدم اختراق جهاز غير معتمد، وأن لا يتم المساس بالمحادثة اللاحقة من مستخدمي هذه الأجهزة بأي شكل من الأشكال.





