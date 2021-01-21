5 نصائح من آبل تساعدك على تأمين أجهزتك وحساباتك

تواصل شركة آبل تركيزها على الخصوصية والأمان من خلال بعض الموارد الجديدة حول كيفية حماية أجهزتك وحساباتك وسلامتك الشخصية، حيث نشرت دليلًا جديدًا للدعم مكون من 20 صفحة بعنوان “الوصول إلى الأجهزة والبيانات عندما تكون السلامة الشخصية في خطر“.

وسواء كانت لديك بعض المخاوف المحددة حول أمان بياناتك وخصوصيتك، أو كنت مستعدًا لإجراء فحص سريع لأجهزة آبل التي تستخدمها للتأكد من تأمينها، سنستعرض اليوم بعض النصائح المهمة التي تقدمها آبل لمساعدتك في ذلك:

1- تحقق من الأجهزة المرتبطة بمعرّف آبل:

يمكنك التحقق من الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول عليها باستخدام (معرّف آبل) Apple ID الخاص بك من خلال أي جهاز آبل لديك، أو عبر موقع آبل.

أولًا؛ كيفية التحقق من قائمة الأجهزة المرتبطة بمعرف آبل في آيفون وآيباد:

انتقل إلى الإعدادات في جهاز آيفون أو آيباد.

اضغط على اسمك، ثم مرر للأسفل وتحت قسم (المشاركة العائلية) ستظهر لك قائمة بجميع الأجهزة المرتبطة بمعرّف آبل الخاص بك.

اضغط على اسم أي جهاز لعرض معلوماته، مثل: موديل الجهاز، والرقم التسلسلي، وإصدار نظام التشغيل، وهل الجهاز موثوقًا به أم لا، وهل يُمكن استخدامه لتلقي رموز التحقق من Apple ID أم لا.

قد تختلف المعلومات باختلاف نوع الجهاز، وقد تحتاج إلى الإجابة عن أسئلة الأمان للاطلاع على تفاصيل الأجهزة.

ثانيًا؛ كيفية التحقق من قائمة الأجهزة المرتبطة بمعرف آبل في جهاز ماك:

اضغط على قائمة آبل في شريط القوائم.

من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على (معرّف آبل) Apple ID، ستظهر لك قائمة الأجهزة المتصلة بحسابك في الجهة اليسرى من الشاشة. وهنا يمكنك الضغط على أي جهاز للاطلاع على بياناته.

إذا وجدت أي جهاز لا تريده أن يكون مرتبطًا بمعرّف آبل الخاص بك لأي سبب من الأسباب؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية لحذف:

بعد الوصول إلى قائمة الأجهزة المتصلة بحسابك كما ذكرنا في الخطوات السابقة، اضغط على الجهاز للاطلاع على تفاصيله، ثم اضغط على خيار (إزالة من الحساب) Remove from Account.

راجع الرسالة التي تظهر لك، ثم اضغط مرة أخرى للتأكيد على رغبتك في إزالة الجهاز.

2- تحقق من إعدادات Face ID و Touch ID:

يتيح لك Face ID فتح قفل هاتف آيفون أو جهاز آيباد بشكل آمن، ومصادقة عمليات الشراء وتسجيل الدخول إلى التطبيقات، وغير ذلك، بطريقة آمنة بمجرد التعرف على وجهك. كما تتيح لك آبل إضافة مظهر – إذا كان مظهرك قد يبدو مختلفًا تمامًا – حتى يستطيع Face ID التعرف عليك.

لذلك يجب عليك التحقق من إعدادات Face ID و Touch ID لمعرفة هل يوجد مظهر بديل أو بصمات أصابع بديلة يمكن استخدامها لفتح جهازك من غير علمك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون أو آيباد.

اضغط على خيار (معرّف الوجه ورمز الدخول) Face ID & Passcode، أو خيار (معرّف اللمس ورمز الدخول) Touch ID & Passcode وذلك حسب الخاصية التي يدعمها جهاز.

أدخل رمز الدخول، إذا تمت مطالبتك بذلك.

ابحث عن مظهر بديل لا تعرفه وإذا وجدت شيء، اضغط على خيار (إعادة تعيين معرّف الوجه) Reset Face ID، وبعد ذلك، اضغط على خيار (إعداد معرّف الوجه‏) Set Face ID، لإعداده مرة أخرى.

3- تحقق من إعدادات أمان معرّف آبل:

توجه إلى موقع ( appleid.apple.com )، ثم سجل الدخول باستخدام (معرّف آبل) الخاص بك

تحقق من قسم الأمان تأكد من أن كل شيء يبدو صحيحًا، وإذا لم تكن قد فعلت ميزة المصادقة الثنائية، فاحرص على تفعيلها، لأن هذه الخطوة جزء مهم جدًا في تأمين أجهزتك وحساباتك وبياناتك الشخصية.

4- تحقق من التطبيقات:

تحقق من جميع التطبيقات المثبتة أجهزتك بحثًا عن أي تطبيق لم تقم بتثبيته، وإذا وجدت تطبيق بالفعل لا تعرفه احذفه على الفور، كما يُنصح بحذف التطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك؛ إذا كنت تهتم بحماية خصوصيتك؛ فيمكنك الاستفادة من ميزة (ملصقات الخصوصية) التي أطلقتها آبل لمعرفة البيانات التي تجمعها التطبيقات عنك قبل تثبيتها في جهازك، ولمعرفة استخدام هذه الميزة يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية التحقق من البيانات التي يجمعها أي تطبيق قبل تثبيته في آيفون أو آيباد”.

5- ابحث عن (ملفات التعريف) profiles التي لا تعرفها:

تعمل (ملفات التعريف) profiles على تحديد إعدادات استخدام آيفون مع شبكات أو حسابات الشركات أو المدارس. ربما يُطلب منك تثبيت ملف تعريف في جهازك لجهة ما أُرسِل إليك في رسالة بريد إلكتروني، أو تم تنزيله من صفحة ويب. ويُطلب منك الإذن بتثبيته وتُعرض معلومات عن محتويات الملف عندما تفتحه. لذلك يجب عليك فحص هذا القسم باستمرار للبحث عن ملفات تعريف قديمة أو لا تعرفها، واحذفها:



يمكنك مشاهدة ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (ملفات التعريف وإدارة الجهاز) Profiles & Device Management إذا وجدت أي ملف تعريف لا تعرفه، احذفه على الفور. وفي حالة حذف (ملف التعريف) profile سيتم حذف كل الإعدادات، والتطبيقات، والبيانات المرتبطة به أيضًا.





