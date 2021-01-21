ميدياتيك تطلق رقاقات Dimensity 1100 و 1200

أطلقت شركة ميدياتيك التايوانية رقاقات Dimensity 1100 و Dimensity 1200 للهواتف الرائدة الداعمة لشبكات الجيل الخامس.

وكان التركيز ينصب عادة قبل بضع سنوات على كوالكوم وسامسونج وهواوي عند الحديث عن المعالجات الرائدة للأجهزة المحمولة.

وحاولت الشركة التايوانية دخول هذا المجال بقوة منذ سنوات مع سلسلة Helio X، وأجرت تعديلات مع Dimensity 1000 الجديد الذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر 2019، وتابعته مع Dimensity 1000 Plus في شهر مايو 2020.

وصنعت ميدياتيك هذه الرقاقات وفقًا لعملية 6 نانومتر من TSMC، التي تمثل ترقية لعملية 7 نانومتر التي استخدمت في تصنيع Dimensity 1000 Plus.

ويتميز Dimensity 1200 و Dimensity 1100 بمودم 5G مدمج يدعم أوضاع 5G NSA و SA، ومشاركة الطيف الديناميكي DSS، وبطاقتي SIM Dual Standby 5G، ودعم VoNR.

ويوجد أيضًا وضع 5G HSR ووضع 5G Elevator للحصول على اتصال 5G أكثر موثوقية عبر الشبكات.

وكلاهما يتميزان بثمانية نوى، لكن هناك اختلاف بسيط بينهما، حيث يتميز الطراز Dimensity 1200 بوجود نواة Cortex-A78 رئيسية بتردد 3 جيجاهرتز، في حين أن نوى الأداء الثلاثة الأخرى عبارة عن Cortex-A78 بتردد 2.6 جيجاهرتز.

ويتميز Dimensity 1100 بأربعة من نوى الأداء هذه، بينما النوى الأربعة الأخرى هي Cortex-A55 بتردد 2.0 جيجاهرتز.

وهناك وحدة معالجة الرسومات، ويأتي كلاهما مزودًا بتسعة نوى من وحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G77، التي تدعم تقنيات ألعاب HyperEngine 3.0، ويتضمن ذلك دعم اتصال 5G وتزامن البيانات.

وبالإضافة إلى تعزيز اللمس المتعدد لزيادة استجابة شاشة اللمس، تتيح المجموعة الكاملة أيضًا دعم تتبع الأشعة في الألعاب وتطبيقات الواقع المعزز، كما أنها تدعم توفير الطاقة الفائق في نقطة الاتصال.

ويدعم Dimensity 1200 معدل تحديث يبلغ 168 هرتز بدقة +FHD، بينما يدعم Dimensity 1100 معدل تحديث يبلغ 144 هرتز بدقة +FHD، أما في دقة +QHD، كلاهما يصل إلى 90 هرتز.

وتدعم كلتا الشريحتين أيضًا تشغيل الفيديو +HDR10 وفك تشفير فيديو AV1، وتدعمان أيضًا تقنية Bluetooth 5.2، بالإضافة إلى صوت استريو لاسلكي حقيقي بزمن انتقال منخفض للغاية وتشفير LC3 للحصول على البث العالي الجودة وأقل زمن انتقال للموسيقى عبر سماعات الأذن اللاسلكية.

ويدعم معالج ISP الخماسي النواة ضمن Dimensity 1200 مستشعرات التصوير التي تصل إلى دقة 200 ميجابكسل (فردي)، أو ما يصل إلى 32 ميجابكسل + 16 ميجابكسل (مزدوج)، كما أنه يتميز بتسجيل فيديو بدقة 4K HDR للحصول على النطاق الديناميكي الأكبر.

ويدعم معالج ISP الخماسي النواة ضمن Dimensity 1100 مستشعرات التصوير التي تصل إلى دقة 108 ميجابكسل (فردي)، أو ما يصل إلى 32 ميجابكسل + 16 ميجابكسل (مزدوج)، كما أنه يتميز بتسجيل فيديو بدقة 4K HDR للحصول على النطاق الديناميكي الأكبر.

ويدعم كلاهما ميزات الذكاء الاصطناعي للكاميرا، مثل: صورة بانورامية ليلية بتقنية الذكاء الاصطناعي وتأثيرات Bokeh المتعدد الأشخاص بالذكاء الاصطناعي وتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات HDR وميزات تشغيل الفيديو المحسن بالذكاء الاصطناعي.

وهناك معالج ذكاء اصطناعي سداسي النواة جديد يسمى MediaTek APU 3.0 لحوسبة الذكاء الاصطناعي، مع جدولة مهام محسنة لتقليل زمن الوصول وتحسين كفاءة الطاقة.

وتتوفر الأجهزة الأولى المزودة بشرائح Dimensity 1100 و Dimensity 1200 الجديدة في الأسواق في نهاية الربع الأول من عام 2021، وقد أبدت شاومي وفيفو أوبو اهتمامًا بهذه الرقاقات الجديدة.





